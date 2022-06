Presidente de Argentina presenta proyecto que grava ganancias por aumento de precios

Buenos Aires, 7 jun (Sputnik).- El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció el lunes el envío al Congreso de un proyecto de ley que propone gravar la renta inesperada de empresas que se beneficien del aumento de los precios internacionales a causa de lo que sucede en Ucrania.



«Es una obligación de todos los diputados y senadores (aprobar la medida), porque lo que necesitamos es que en una situación tan ingrata, unos pocos no ganen tanto en desmedro de tantas mayorías», señaló Fernández el lunes en el Museo del Bicentenario, aledaño a la casa de Gobierno.



El gobernante señaló que países como Italia, Reino Unido y EEUU han planteado iniciativas similares ante «una guerra que se globaliza, una guerra de carácter económico que transciende las fronteras de los países en conflicto».



Bajo este escenario, el mandatario advirtió que el mundo afronta el riesgo de que haya escasez de alimentos, «porque han salido dos grandes exportadores del mercado del trigo, o del mercado de girasol, y eso hoy no está en oferta».



«La crisis ya afecta a África, Asia, a países de Centroamérica, al Caribe», enumeró Fernández acompañado de su ministro de Economía, Martín Guzmán.



El proyecto plantea una sobrealícuota del 15 por ciento sobre el impuesto a las ganancias de las sociedades para el año en curso.



Esta alícuota se aplicará sobre las empresas que tengan una ganancia neta imponible que, en términos reales, sea superior al millón de pesos (7.920 dólares).



Para ello, tienen que cumplir una de estas dos condiciones: que su margen de ganancia en 2022 sea superior al 10 por ciento, o que el beneficio conseguido este año, en relación a 2021, haya crecido al menos un 20 por ciento.



Al recordar que América Latina es el continente más desigual del mundo, el presidente aseguró que es una inmoralidad que «millones entren en riesgo y muy poquitos ganen muchísimo con los efectos de esta guerra».



«Queremos generar un enorme debate sobre cómo queremos vivir en Argentina, porque una sociedad es una sociedad donde todos ganan; cuando unos ganan y millones se empobrecen, eso no es una sociedad, se parece más a una estafa», sentenció.



Alícuota del 15 por ciento



Al tomar la palabra en primer lugar, el ministro de Economía aseguró que con esta medida se identificará «el crecimiento de la ganancia real significativa que denote renta inesperada».



En el contexto de lo que sucede en Ucrania, el funcionario señaló que todos los países deben afrontar «problemas de inflación y redistribución de los ingresos», lo que requiere «acciones de los Estados para evitar mayor pobreza y desigualdad».



«Hay sectores que se han beneficiado del sector de la guerra porque hay precios de commodities que han experimentado aumentos muy grandes», planteó Guzmán.



El ministro defendió, por ello, este «mecanismo para administrar esta renta inesperada de la guerra, que afecta a millones y beneficia a pocos».



El proyecto será enviado al Congreso para su discusión en ambas cámaras. (Sputnik)