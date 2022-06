Presidente de México confirma que no asistirá a Cumbre de las Américas

Ciudad de México, 6 jun (Sputnik).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó este lunes que no asistirá a la Cumbre de las Américas porque EEUU no invita a todos los países a la reunión continental, que se celebra esta semana en la ciudad estadounidense de Los Ángeles.



«Acerca de la cumbre, ya poder informarle al pueblo de México que no voy a asistir (…) Va en mi representación y en la del Gobierno (el canciller) Marcelo Ebrard. No voy a la cumbre porque no se invita a todos los países de América», dijo el jefe de Estado en conferencia de prensa. (Sputnik)