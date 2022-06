Presidente uruguayo no asistirá a Cumbre de las Américas por dar positivo a covid-19

Montevideo, 6 jun (Sputnik).- El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, anunció que no asistirá a la Cumbre de las Américas, que comienza este lunes en Los Ángeles (oeste de EEUU), por dar positivo al covid-19, anunció el mandatario este lunes en Twitter.



«Debido al viaje en el día de mañana (por este martes) a la Cumbre de las Américas en EEUU, me realicé hoy un PCR. El resultado del mismo dio que soy positivo del covid-19. A raíz de esta situación debo cancelar todas las actividades durante los próximos días», escribió el mandatario en Twitter.



La ausencia de Lacalle Pou no será la única en el Centro de Convenciones de Los Ángeles.



Los mandatarios de Bolivia, Guatemala, Honduras, México y San Vicente y las Granadinas decidieron no asistir en rechazo a la negativa de EEUU de invitar a Venezuela, Cuba y Honduras.



La novena Cumbre de las Américas se celebrará hasta este viernes.



Además del tradicional encuentro de gobernantes, en la ciudad estadounidense se desarrollarán foros de representantes de la sociedad civil, la juventud y los responsables de las compañías presentes en la región.



Los Estados abordarán en la cumbre la pandemia del covid-19 y sus implicaciones para la salud, la economía, la educación y la protección social, así como las amenazas a la democracia y la crisis climática. (Sputnik)