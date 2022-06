EEUU dice que Corea del Norte no responde a mensajes enviados por terceras partes

Washington, 7 jun (Sputnik).- Corea del Norte no responde a las solicitudes de EEUU de conversaciones sobre desnuclearización enviadas a través de terceros y Ponyang parece no mostrar interés en volver a la mesa de negociaciones, dijo este martes el representante especial de Washington, Sung Kim.



«También nos comunicamos para pasar este mensaje a través de canales privados, esto incluye mensajes personales de alto nivel de altos funcionarios estadounidenses a altos funcionarios de Corea del Norte. Durante el último año hemos enviado este tipo de mensajes de múltiples maneras: a través de terceros, directamente por escrito», dijo Kim durante una conferencia.



Sostuvo que Washington ha seguido comunicándose con Corea del Norte a través de múltiples canales para involucrarse diplomáticamente en temas que incluyen la asistencia relacionada con el covid-19, pero Pyonyang no ha mostrado ningún interés.



«Buscamos el diálogo con Pionyang sin condiciones previas. Seguimos comprometidos con la diplomacia, incluso cuando Corea del Norte lanza una cantidad sin precedentes de misiles balísticos», dijo Kim.



Según el ejército de Corea del Sur, Pyonyang probó el domingo ocho misiles balísticos de corto alcance hacia el Mar de Japón.



Esta fue la prueba de misiles número 18 de Corea del Norte desde el comienzo de este año. (Sputnik)