Gobierno de Colombia no negocia con actores armados, dice ministro en el Congreso

Bogotá, 8 jun (Sputnik).- El Gobierno no negocia ni dialoga con grupos armados como el ELN o el Clan del Golfo, dijo este martes el ministro de defensa de Colombia, Diego Molano, durante el debate de control político en el Congreso de la República al que fue citado por la extradición a EEUU de alias «Otoniel», líder del Clan del Golfo, y el paro armado.



«Hablemos del paro armado (confinamiento obligado de la población provocado por grupos armados): hay una fuerza pública que combatió al Clan del Golfo, ellos lo hicieron para posicionarse políticamente y después buscar el perdón social; eso es lo que buscan. Este Gobierno no negocia ni con el ELN ni con el Clan del Golfo», dijo.



Molano también se refirió al paro armado que declaró el Clan del Golfo tras la extradición de su jefe máximo y sostuvo que la fuerza pública y el Gobierno estuvo presente en los departamentos afectados.



La oposición criticó que Dairo Antonio Úsuga, alias «Otoniel», fuera extraditado por el Gobierno colombiano, lo que impidió que se conociera la verdad.



A los cuestionamientos, Molano contestó criticando el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y dijo que el Gobierno del que hace parte no recibió un país en paz.



«El acuerdo de la Habana no dejó el país en paz. Por lo menos en justicia y paz con los extraditables el fondo de reparación a las víctimas tiene 300.000 millones de pesos (79 millones de dólares), y el de las FARC hoy ha recibido 12.000 millones de pesos (3 millones de dólares). La reparación es un modelo de impunidad cuando se entregan curules, frente a una extradición que parece más efectiva cuando se entregan más recursos en ese proceso», sentenció.



El Gobierno de Colombia pidió recientemente que EEUU aplique las máximas condenas posibles contra el narcotraficante extraditado el 4 de mayo. (Sputnik)