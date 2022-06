Parlamento venezolano aprueba acuerdo contra exclusiones en la Cumbre de las Américas

Caracas, 8 jun (Sputnik).- La Asamblea Nacional (parlamento unicameral) de Venezuela aprobó el martes un acuerdo de cinco puntos en el que repudia la exclusión de su país, Cuba y Nicaragua de la Cumbre de las Américas.



«Acuerdo en rechazo a la exclusión unilateral de la República Bolivariana de Venezuela, República de Nicaragua, y República de Cuba, por parte del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica a la novena Cumbre de las Américas», informó la secretaria del parlamento Rosalba Pacheco, en una sesión ordinaria transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión.



En el documento se expone que la referida Cumbre, que se realiza en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, hubiese sido una oportunidad para tratar los problemas de la región, así como los mundiales, y ratificar a América Latina y el Caribe como zona de paz.



En tal sentido, el acuerdo insta a la unidad de las naciones del continente y al cese de las sanciones por parte de Estados Unidos.



Durante su intervención el diputado Roy Daza rechazó que Estados Unidos utilice su condición de anfitrión de la Cumbre para excluir a los países que no coinciden con su ideología política



«Esa es la acción del Gobierno de los Estados Unidos que venimos hoy a denunciar a protestar enérgicamente por lo que consideramos una decisión errónea, equivocada, injusta e ilegítima», expuso.



Daza consideró que Estados Unidos no está prestando la debida atención a lo que ocurre en el continente y en el mundo e indicó que Venezuela no recibirá instrucciones del mandatario Joe Biden, al tiempo que destacó que su país está abierto al diálogo.



«Nosotros le decimos también que vamos a desarrollar toda la política que podamos poner adelante, y poner la política adelante es que nosotros estamos abiertos al diálogo, es que nosotros estamos dispuestos a la discusión y no le tememos a ningún tema, el tema que nos pongan en la mesa ese tema lo abordamos», expresó.



La Cumbre de las Américas comenzó el lunes y concluirá este viernes.



Al menos siete mandatarios de la región informaron que no acudirían al encuentro en repudio a la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela.



Por su parte, la Casa Blanca argumentó su decisión de no invitar a los presidentes de estos tres países acusando a sus gobiernos de no cumplir con los cánones de la democracia. (Sputnik)