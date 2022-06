Biden inaugura Cumbre de las Américas apostando a nueva iniciativa económica

Washington, 9 jun (Sputnik).- El presidente de EEUU, Joe Biden, anunció el miércoles al inaugurar la Cumbre de las Américas una iniciativa para mejorar la economía del continente que apuesta a asociaciones comerciales, entre otras instancias.



«Esta noche estoy anunciando una nueva asociación económica. Eso se basa en todo el trabajo que hemos hecho con la región y guiará nuestro compromiso en el futuro», dijo Biden en la ceremonia de apertura de la IX Cumbre de las Américas en la ciudad de Los Ángeles (California, oeste).



Añadió que la iniciativa se llama Asociación de América para la Prosperidad Económica y explicó que tiene como objetivo ayudar a las economías a crecer «de abajo hacia arriba (…), no de arriba hacia abajo».



«Juntos, tenemos que invertir para asegurarnos de que nuestro comercio sea sostenible y responsable en la creación de cadenas de suministro que sean más resistentes, más seguras y más sostenibles. Al trabajar con amigos cercanos para compartir nuestros valores, podemos asegurarnos de que no seamos vulnerables», dijo el presidente, que agregó que la pregunta ya no es qué puede hacer EEUU por la región, sino qué se puede hacer en conjunto.



La iniciativa también abordará la crisis por el cambio climático y la innovación, afirmó.



También avanzó que los mayores productores del continente, entre ellos Chile y Brasil, aumentarán su producción.



En su dicurso, Biden dijo que los países han avanzado en sus relaciones debido a que apoyan los principios de la democracia.



«Nuestra región es grande y diversa, y debido a la democracia solucionamos nuestros desacuerdos a través del diálogo», comentó.



En la ceremonia de apertura también habló el presidente de Perú, Pedro Castillo, por ser la sede de la cumbre anterior en 2018; la vicepresidenta de EEUU, Kamala Harris; el gobernador de California, Gavin Newsom, y el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti.



La cumbre termina este viernes tras dos días de reuniones presidenciales. (Sputnik)