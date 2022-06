Colombia acusa a países no invitados a la cumbre de fracturar institucionalidad

Bogotá, 8 jun.- El presidente de Colombia, Iván Duque, calificó este miércoles de fracturadores de la institucionalidad y riesgosos para la democracia a los países que no fueron invitados a la IX Cumbre de las Américas, es decir: Cuba, Nicaragua y Venezuela.



«Si hay algo que ha unido a las Américas ha sido el espíritu democrático, como quedó planteado no solamente en la Carta Democrática de septiembre 11 del año 2001, sino que adicionalmente está lo que se conoce como la cláusula de Quebec, la cual es muy clara al decir que el sistema de Cumbres de las Américas no es para que estén presentes aquellos lugares que han fracturado la institucionalidad y han puesto en riesgo la democracia», dijo el mandatario desde la ciudad estadounidense de Los Ángeles (suroeste), donde se celebra la cumbre.



Duque también se refirió a las relaciones con Venezuela y acusó a Nicolás Maduro de haber expulsado y amenazado al servicio consular de Colombia en 2019.



«Nosotros hemos tenido siempre con Venezuela y con el pueblo venezolano una relación fraterna. Entonces es muy bueno recordar que quien expulsó el servicio consular de Venezuela fue Maduro no fue Colombia. En 2019, Maduro expulsó y amenazó al servicio consular de Colombia y dijo que no garantizaría su seguridad. Nosotros siempre mantuvimos el servicio consular», señaló.



Acusó, además, al presidente venezolano de ser el culpable de la migración de ciudadanos de ese país.



«La causa de esa migración ha sido la dictadura oprobiosa y genocida de Nicolás Maduro; a esa dictadura hay que seguir denunciando y seguir combatiendo», expuso previo a su participación en la Cuarta Cumbre de CEOs de las Américas.



La agenda del presidente Duque en Los Ángeles incluye encuentros con los máximos representantes de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), con varios presidentes y primeros ministros del continente y con directivos de alto nivel de la Cámara de Comercio de Estados Unidos y de compañías de distintos sectores de la economía mundial. (Sputnik)