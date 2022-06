El hartazgo social sale a las calles de Argentina contra la especulación de precios

Buenos Aires, 8 jun (Sputnik).- La rabia se paseó este miércoles por la capital argentina y por otras 18 ciudades del país con ocasión de la multitudinaria marcha convocada por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).



Esta agrupación sindical, que trabaja en los círculos de economía informal para tratar de empoderar a los sectores excluidos y representa a 1,5 millones de personas, colmó de manifestantes la ciudad de Buenos Aires a lo largo de casi un kilómetro, según pudo averiguar la Agencia Sputnik.



La marcha se había convocado hacía varios días, pero el chascarrillo formulado en la víspera por uno de los empresarios más poderosos de Argentina envalentonó a los sectores sociales que más sufren las consecuencias del encarecimiento de precios.



Risas según quién



La ocurrencia se produjo durante la reunión anual de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la organización patronal más influyente del país, por ser la que tiene más peso en la economía.



Convocado al escenario, Federico Braun, presidente de la cadena de supermercados La Anónima, fue consultado sobre qué hacía su empresa con la inflación. «Remarca precios todos los días», respondió jocoso.



«Nos llena de bronca que un empresario, entre risas, diga que remarcan los precios mientras en Chaco (provincia del norte), una niña de la comunidad wichi moría por mal nutrición», censuró en diálogo con la Agencia Sputnik la secretaria adjunta de la UTEP, Dina Sánchez.



La dirigente de esta entidad observó que, mientras ellos hacen «sacrificios» para garantizar el alimento en sus hogares, los grandes empresarios «se sientan encima de los alimentos y especulan con los precios».



«Basta de seguir ganando a costa de nuestro sacrificio, dejen de especular», reclamó la representante de la UTEP, que reúne a seis de los movimientos sociales más relevantes del país: Movimiento Evita, Barrios de Pie, Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Corriente Clasista y Combativa (CCC), Nuestra América y un sector del Frente Popular Darío Santillán.



Las declaraciones de Braun sirvieron de acicate para que decenas de miles de personas se manifestaran este miércoles frente al edificio de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), en el centro de la capital argentina, y ante la sede de 20 empresas alimentarias formadoras de precios.



Bajo el lema «Con la comida no se jode», la UTEP animó esta marcha que se replicó en el interior del país para «poner límites claros a las grandes ganancias de algunos en detrimento de las familias que menos tienen».



«Hemos sido muchos y muchas compañeras las que nos hemos movilizado para exigir que dejen de especular y bajen los precios de los alimentos», reivindicó la secretaria adjunta de la entidad gremial. «En un país productor de alimentos, comer cuatro comidas se volvió un privilegio, mientras las grandes empresas aumentan sus ganancias a costa de los sectores populares».



Pobre empobrecido



Le da la razón el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que constató que la canasta básica alimentaria (CBA), que marca el umbral de la indigencia, y la canasta básica total (CBT), que define la línea de la pobreza, aumentaron en abril por encima del índice general de precios (IPC).



Tal es así que la CBA, que contiene los alimentos básicos que necesita un adulto para poder sobrevivir, aumentó en el cuarto mes del año 6,7 por ciento, frente a una inflación de 0,7 puntos porcentuales menos, mientras que la CBT se incrementó 6,2 por ciento.



Y esta es una tendencia trasladable al resto del año. En los últimos doce meses, la CBA tuvo un alza del 59,4 por ciento, cuando el IPC del mismo período se situó en el 58 por ciento.



Enfrente se sitúan cadenas como la Anónima, cuyo dueño dijo no estar arrepentido de lo que había dicho. «Fue un chiste», zanjó al ser consultado por la prensa y por las críticas de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. «Si no lo entendió…», añadió antes de retirarse.



Braun y el resto de integrantes de la AEA, entre los que hay directivos de multinacionales, emporios familiares y grandes compañías, tuvieron el tino de rechazar un proyecto de ley presentado a comienzos de semana por el presidente, Alberto Fernández, que propone gravar la renta inesperada de las empresas que salgan beneficiadas por el aumento de precios internacional que ocasiona lo que acaece en Ucrania.



Eso sí, en sus balances son contundentes. «Argentina es un fracaso si comparamos lo que somos con lo que imaginamos hace 70 u 80 años que podíamos ser», dijo el propio Braun ante los socios de la AEA.



La UTEP, claro, sí apoya esta iniciativa cuando «existe alrededor de un 3 por ciento de las grandes empresas que han tenido ganancias extraordinarias como consecuencia de la guerra, mientras las grandes mayorías sufren el crecimiento de los niveles de hambre y desigualdad».



Pedidos al Gobierno de Alberto Fernández, como bajada de impuestos y reducción de gastos, todos los que podían imaginarse. Pero en su 20 cumpleaños, la AEA no tuvo tuvo a bien regalar al país una idea para contribuir a salir de la inflación acelerada que ha tomado brío en las últimas semanas y ante la que es, de seguro, responsable. (Sputnik)