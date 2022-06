Justicia de EEUU condena a 16 años de cárcel a líder religioso mexicano por abuso sexual

Washington, 9 jun (Sputnik).- Un juez estadounidense sentenció el miércoles a 16 años y ocho meses de prisión a Naason Joaquín García, líder de la iglesia mexicana La Luz del Mundo, por abuso sexual a tres menores que eran de su congregación, informaron medios locales.



«He sido juez por mucho tiempo. No deja de sorprenderme lo que algunas personas hacen en nombre de la religión», dijo el juez Ronald S. Coen de la Corte Superior del condado de Los Ángeles (California, oeste), según los medios.



El magistrado se disculpó con las víctimas diciendo que sus «manos estaban atadas» debido al acuerdo por el que García aceptó declararse culpable.



Luego de tres años de mantener su inocencia, la semana pasada García aceptó declararse culpable y así evitar un juicio que conllevaba el riesgo de una pena mayor ya que estaba acusado también de tráfico de personas, producción de pornografía infantil y violación.



La iglesia tiene su sede central en Guadalajara (México, oeste) y cuenta con un millón de seguidores en todo el mundo, según la fiscalía de California.



El religioso fue detenido en junio de 2019 en el aeropuerto internacional de Los Ángeles bajo 26 cargos por delitos ocurridos entre 2015 y 2018 en el condado de Los Ángeles.



La iglesia dijo el miércoles que García aceptó declararse culpable «para minimizar su sentencia y recuperar su libertad (…) El Apóstol no tenía otra opción que aceptar el acuerdo como la major manera de proteger a su iglesia y su familia».



Las víctimas expresaron en la audiencia su descontento de que el caso no haya ido a juicio.



Una de las víctimas contó que era la esclava sexual y sirvienta de García, mientras que otra recordó el abuso sexual sufrido a manos del líder religioso.



La Luz del Mundo es la iglesia evangélica más grande de México, fue fundad en 1926 por el abuelo de García y éste quedó al frente tras la muerte de su padre en 2014. (Sputnik)