Académicos hacen en México radiografía de la situación hemisférica

La segunda parte de la jornada de este jueves se destacó por exposiciones de reconocidos analistas de numerosos países latinoamericanos.

El brasileño Boaventura de Sousa Santos alertó que estamos en un período de gran incremento del imperialismo y terminando un período de globalización, para un enfrentamiento entre los Estados Unidos y China.

En este sentido, y respecto al ámbito local, dijo que América latina tiene que defender los recursos naturales, desde las calles; la izquierda tiene que repensarse a partir del siguiente principio: la naturaleza no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la naturaleza”.

Su compatriota Manuela D’Ávila afirmó que La ciencia y el pensamiento crítico en las ciencias sociales pueden ayudarnos a cambiar la realidad. No existen espacios vacíos, pero lo que no debemos permitir es que otros ocupen los nuestros, y eso se hace en las luchas en las calles.

Estimó que los gobiernos no van a transformar la realidad si los pueblos no están organizados en las calles. En Brasil hemos tenido un golpe parlamentario, el lawfare y la máquina de fake news: los latinoamericanos sabemos que la derecha no es democrática, concluyó.

Álvaro García Linera, exvicepresidente de Bolivia, Alicia Bárcena, exdirectora de Cepal y el economista Paul Ladd, debatieron acerca de la “Crisis económica y dilemas del desarrollo en América Latina”.

Bárcena llamó a construir una sociedad del cuidado y que cuide al planeta. La sociedad está enojada, endeudada y muestra descontento social, entonces necesitamos un ideario progresista ante el poder político, porque cuando la acción política no logra transformar nada, la sociedad se indigna y vuelve perpleja.

García Linera estimó que el conjunto de los sistemas de acumulación de capital muestran signos de agotamiento y cansancio. Por eso hay que discutir una reforma progresista de segunda generación. América Latina debe profundizar una ampliación de derechos y mejorar la distribución de la riqueza.

También expusieron la jefa de Clacso Karina Batthyány, Eleonor Faur y Nadya Araujo sobre la “Sociedad del cuidado y políticas de la vida”. Vandana Shiva, Arturo Escobar y el teólogo brasileño Leonardo Boff reflexionaron sobre ambiente, bienes públicos y cambio climático.

Los cubanos Luis Suárez, Fernando Luis Rojas, Carola Salas, Matilde Molina, Liliana Núñez Velis, Luis Alain de la Noval, María del Carmen Zabala, Enrique Gómez, de diversos centros de estudio, actualizaron sobre la situación en su país a la luz de los esfuerzos y contradicciones del proyecto cubano en el contexto de agresiones y adversidades.

A ellos se unieron el mexicano Darío Salinas, directivo de Clacso, su compatriota de Veracruz Karima Oliva, Carolina Jiménez, de Colombia, y el reconocido analista argentino Atilio Borón, quienes trataron el tema del valor de la continuidad del proyecto revolucionario cubano en el contexto de las luchas sociales de la región.