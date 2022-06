Candidato presidencial colombiano Hernández denuncia que hay un plan para asesinarlo

Bogotá, 9 jun (Sputnik).- El candidato presidencial colombiano Rodolfo Hernández, de Liga de Gobernantes Anticorrupción (centroderecha), denunció el jueves que fue informado de un inminente atentado contra de su vida y por eso no seguirá participando en actividades públicas hasta el balotaje del 19 de junio.



«Ya recibí la precaución de que están intentando matarme. Y esa matada no es a plomo, esa matada será a cuchillo. ¿Por qué a cuchillo? Porque resulta que sale la gente al aeropuerto a recibirme, o vamos a un salón como este y hay que entrar. Ahí me ponen cuatro o cinco que me protegen, pero cuando son 500 empujando, me están diciendo que me van a apuñalar», denunció a través de un video.



Hernández, exalcalde de Bucaramanga (norte), anunció que para garantizar su seguridad no aparecerá de nuevo en público.



«En este momento tengo la certeza de que mi vida está en riesgo. Es claro que podemos esperar cualquier cosa, hasta lo más grave, de un grupo político que se comporta como una banda criminal», dijo.



Sobre las presuntas amenazas de muerte, el presidente de Colombia, Iván Duque, enfatizó -desde la Cumbre de las Américas en los Ángeles- que todos los candidatos tienen las garantías para realizar los actos «proselitistas» en todo el país.



Filtraciones



Hernández también se refirió a una serie de videos filtrados en los que miembros del equipo de campaña de la coalición de izquierda Pacto Histórico, liderada por el candidato Gustavo Petro, discuten estrategias electorales.



«Ayer se hicieron públicos unos videos donde Petro y los politiqueros que lo rodean demuestran que son una banda criminal. Lo que quedó en evidencia en estos videos es que no tienen límite, que están dispuestos a hacer cualquier cosa para llegar al poder, a pasar por encima de cualquier persona, a romper cualquier principio», denunció.



El empresario dio la sorpresa en las elecciones del pasado 13 de marzo cuando quedó en segundo lugar en el balotaje presidencial de primera vuelta, superando a Federico Gutiérrez, el candidato de derecha que tenía el aval de los partidos tradicionales. (Sputnik)