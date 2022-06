Juzgado italiano archiva demanda de embajador ruso contra diario La Stampa

Roma, 9 jun (Sputnik).- La juez de investigación preliminar de un juzgado de Turín archivó el expediente abierto contra el redactor jefe y un reportero del periódico La Stampa, demandados por el embajador de Rusia en Italia, Serguéi Rázov, con motivo de su publicación sobre la posibilidad de asesinar al presidente ruso.



El embajador presentó a finales de marzo pasado en la Fiscalía de Roma una demanda contra el periodista Domenico Quirico, autor del artículo publicado en la web de La Stampa bajo el título «La guerra Ucrania-Rusia: asesinar a Putin es la única salida», y contra el redactor jefe de ese medio, Massimo Giannini.



El diplomático arguyó que el código penal italiano «estipula responsabilidad por la incitación a cometer un crimen o por ensalzarlo».



Según informó hace poco La Stampa, el dictamen de los jueces dice que el artículo en cuestión no viola la seguridad pública y no incita a cometer crímenes. De ahí que el organismo encargado de investigar la infracción de la ley antes de enviar el expediente al juzgado compartió la opinión de la Fiscalía, la que también declaró que el artículo de Quirico no contenía información de carácter criminal.



El propio autor aconsejó a Rázov leer una traducción más adecuada de su escrito, donde, según sus palabras, él afirmaba que el acto anunciado en el título «estaría exento de sentido y de moral, y no provocaría sino un caos aún mayor». (Sputnik)