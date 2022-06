Ministro ruso advierte contra la toma de decisiones sin Rusia en el Consejo Ártico

Moscú, 9 jun (Sputnik).- Las decisiones que el Consejo Ártico tome sin Rusia, que lo preside actualmente, serían ilegítimas y podrían tener graves consecuencias, dijo a Sputnik este jueves el ministro ruso de Naturaleza, Alexandr Kozlov.



«La determinación de los países miembros del Consejo Ártico de reanudar su labor sin la participación de Rusia nos preocupa seriamente. Pues las decisiones tomadas sin el país presidente son ilegítimas y podrían provocar serias consecuencias en ámbitos como el desarrollo sostenible de la región ártica, el estudio y la conservación de la diversidad biológica y de la integridad de los ecosistemas, la purificación y la rehabilitación ecológica del Ártico», señaló.



El Ártico es una de las más vulnerables regiones del planeta. El sector ruso ocupa cerca de una tercera parte de su superficie total y un 60 por ciento de la costa ártica, donde habita más de la mitad de la población de la región, entre la que prevalecen los pueblos autóctonos poco numerosos. A Rusia le corresponde cerca del 80 por ciento de la diversidad biológica del Ártico, recordó el ministro.



Rusia atribuye mucha importancia al desarrollo de la cooperación entre los Estados árticos en la protección del entorno y actúa como responsable y socio fiable de la cooperación internacional, agregó.



«Rusia enfoca al Ártico como territorio de diálogo e interacción y está interesada en fortalecer la cooperación internacional en esta región. En el Ártico no hay lugar para la confrontación, por eso nos manifestamos en contra de cualquier intento de politizar el desarrollo de la cooperación ártica», resumió Kozlov.



Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia difundieron una declaración en la que anunciaron que quieren reanudar la labor del Consejo Ártico, en forma reducida, «en los proyectos en que no se supone la participación de Rusia», y también señalaron que el funcionamiento del Consejo se suspendió el 3 de marzo en respuesta a la operación especial rusa en Ucrania.



El Consejo Ártico se instituyó en 1996, a tenor con la Declaración de Ottawa, y es un foro intergubernamental de alto nivel llamado a contribuir a la cooperación en la región, especialmente en la protección del entorno de las zonas polares.



El Consejo integra a ocho miembros definidos como Estados árticos: Canadá, Dinamarca (incluidas Groenlandia y las islas Feroe), Estados Unidos, Finlandia, Islandia, Noruega, Rusia y Suecia.



Otros Estados no árticos (Alemania, Corea del Sur, China, España, Francia, India, Italia, Japón, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Singapur y Suiza) tienen el estatus de observadores. (Sputnik)