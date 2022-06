Nicaragua reduce aranceles para disminuir el costo del precio de los alimentos

Managua 10 jun (Sputnik).- El Gobierno de Nicaragua aprobó un acuerdo ministerial para reducir los aranceles a varios alimentos afectados por materias primas importadas, mediante la prórroga de una salvaguarda emitida por el titular del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific), Jesús Bermúdez, anunció el jueves Informe Pastrán.



«El gobierno ha tomado acciones para que la canasta básica no incremente tanto su costo, en gran medida por los precios de las materias primas importadas (mediante) un acuerdo ministerial por medio del cual se prorroga una salvaguarda, ´que esa salvaguarda la tenemos ya por muchos años y está dirigida a bajar los aranceles de algunos productos alimenticios básicos», declaró el ministro Bermúdez.



La medida es parte de la estrategia de Nicaragua para mantener los precios de la canasta básica, de los servicios de agua, energía eléctrica y el transporte, a través del subsidio a los derivados del petróleo, en alza por la crisis internacional de precios agravada por la política de sanciones de Occidente a Rusia, uno de los principales países productores y exportadores de crudo y gas.



El ministro de Comercio afirmó que se prorrogó la salvaguarda de aranceles para proteger la harina de trigo, el aceite crudo, el aceite refinado de soja y el de palma africana, los que no pagan aranceles de importación.



«En este caso por ejemplo, estamos hablando de productos tales como la harina de trigo; 0 por ciento de arancel, no paga arancel el aceite crudo, no paga arancel el aceite refinado de soya», dijo Bermúdez.



La medida establece un arancel del 5 por ciento al aceite crudo y al refinado de palma.



Nicaragua continuará trayendo de EEUU 3.000 toneladas métricas de pollo para abastecer los mercados populares y mantener su precio en unos 0.72 centavos de dólar la libra, informó el titular de Comercio.



El ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, dijo el 8 de junio que la política de sanciones de Occidente contra Rusia está provocando un «fuerte» golpe a la economía global con el agravamiento de la crisis por el exceso de precios de los combustibles, fertilizantes y de la energía, de la que no se escapa Nicaragua.



No obstante, el país centroamericano estableció una estrategia para evitar el impacto inflacionario en la economía local con la aplicación de cuatro medidas dirigidas a congelar el precio de los combustibles para evitar el alza en los alimentos, el transporte, la industria y la producción.



El presidente Ortega afirmó el 4 de mayo que Nicaragua está haciendo «enormes esfuerzos» para contener el alza de los combustibles, movilizando para ello recursos millonarios que podrían ser utilizados en programas sociales de impacto en la vida de las familias.



El país centroamericano ha mantenido congelado el precio de los combustibles por doce semanas consecutivas, lo que ha significado un desembolso de recursos públicos de entre 4 y 6 millones de dólares por semana. (Sputnik)