Informe de congresista exime de culpa a expresidente de Perú por muerte de 2 jóvenes

Lima, 11 jun (Sputnik).- Un informe elaborado por el congresista peruano Alejandro Cavero, difundido el viernes, exime de responsabilidad al expresidente Manuel Merino (2020) por la muerte de dos jóvenes durante las protestas sucedidas en ese país tras la destitución por parte del Congreso del expresidente Martín Vizcarra (2018-2020).



«Al no existir evidencia concluyente del uso de perdigones de plomo por parte de la Policía Nacional del Perú y corroborarse que esos elementos causaron la muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado, no podría imputarse a los señores Manuel Merino, Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez la comisión impropia de delito de homicidio», indica el informe de Cavero.



Manuel Merino fue presidente por seis días en noviembre de 2020, luego de asumir la máxima jefatura del país por sucesión y tras la destitución por parte del Congreso de Martín Vizcarra.



Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez fueron, respectivamente, el primer ministro y ministro del Interior del corto mandato de Merino.



Luego de que Merino asumió la presidencia, la ciudadanía salió a las calles a manifestar su protesta contra lo que se consideraba una maniobra del Congreso para tomar el Ejecutivo.



En las protestas fallecieron los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado, quienes fueron alcanzados por perdigones de plomo en enfrentamientos con la policía en el Centro Histórico de Lima (centro).



El informe de Cavero, congresista encargado de analizar el caso, será evaluado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.



Si se avala el informe, Merino, Flores-Aráoz y Rodríguez quedarán libres de ser investigados por la fiscalía y, eventualmente, ser juzgados en el fuero penal ordinario pues cuentan con el beneficio del antejuicio.



El antejuicio constituye una especie de antesala congresal en un proceso judicial donde es finalmente el Legislativo quien determina si un funcionario cuestionado tiene responsabilidad penal o no. (Sputnik)