México, EEUU y Canadá condenan «invasión no provocada de Rusia a Ucrania»

Ciudad de México, 11 jun (Sputnik).- México, EEUU y Canadá condenaron «la invasión no provocada de Rusia a su vecino soberano y democrático de Ucrania» y refirmaron su apoyo a la independencia y soberanía del país euroasiático, en una declaración conjunta emitida el viernes en el marco de la Cumbre de las Américas.



«Reafirmamos nuestro apoyo a la independencia, soberanía e integridad territorial de Ucrania y condenamos la invasión no provocada de Rusia a su vecino soberano y democrático en violación del derecho internacional», dice el documento firmado en la ciudad estadounidense de Los Ángeles (suroeste).



Los tres gobiernos añadieron que afirman «la necesidad de garantizar la rendición de cuentas en los tribunales nacionales e internacionales pertinentes por los delitos cometidos, sin excepciones» y apoyan «el trabajo del Fiscal de la Corte Penal Internacional y la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania establecida por el Consejo de Derechos Humanos».



Los países se comprometen a «mejorar aún más su profunda asociación y continuar trabajando juntos en apoyo a la paz y prosperidad en todo el mundo».



Canadá, México y EEUU recuerdan que han condenado en forma reiterada «las muertes de civiles causadas por la invasión ilegal de Rusia en Ucrania y han expuesto la importancia de defender el derecho internacional, incluida la Carta de la Organización de Naciones Unidas (ONU)».



Enfatizan también la «necesidad urgente de permitir y facilitar el paso rápido y sin impedimentos de ayuda humanitaria para los civiles necesitados».



Estos son principios aludidos que sustentan lo que denominan un «orden basado en reglas».



«Estamos unidos en nuestro continuo apoyo al pueblo de Ucrania. También expresamos nuestro compromiso de trabajar juntos en apoyo de quienes sufren en todo el mundo los impactos globales de esta invasión, en particular las poblaciones vulnerables que ahora experimentan una mayor inseguridad alimentaria y económica», dijeron



La declaración conjunta fue firmada por la ministra de Asuntos Globales de Canadá, Mélanie Joly, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, y el secretario de Estado de EEUU (canciller), Antony Blinken.



Apoyo a Ucrania



Los tres países reseñan las políticas que impulsan en conjunto acerca del conflicto armado en el país euroasiático.



«Nuestras respuestas coordinadas a la agresión rusa contra Ucrania, incluidos los llamamientos para establecer una ruta diplomática hacia adelante, demuestran la importancia de la solidaridad de América del Norte», afirman los jefes de la diplomacia regional.



Joly, Ebrard, y Blinken llaman finalmente a la Federación Rusa para que «retire inmediatamente todas sus fuerzas y equipos militares dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas de Ucrania y regrese a un camino de diálogo y diplomacia».



Canadá, México y EEUU manifiestan que son «socios y amigos hemisféricos cercanos», comprometidos a fortalecer aún más sus relaciones, que consideran clave para la «seguridad y prosperidad colectivas» de Norteamérica.



Los encargados de la diplomacia de los tres países discutieron finalmente la planificación de la próxima Cumbre de Líderes de América del Norte en México en diciembre. (Sputnik)