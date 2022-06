México rechaza exclusiones en Cumbre de las Américas y propone a EEUU nueva etapa

Ciudad de México, 11 jun (Sputnik).- México rechaza las exclusiones de países en la Cumbre de las Américas y propone a EEUU comenzar una nueva etapa en sus relaciones con el continente, dijo el canciller Marcelo Ebrard en su discurso ante la última sesión plenaria de la reunión celebrada en la ciudad de Los Ángeles (California).



«Nadie tiene derecho a excluir a nadie, por la razón que fuese, y menos porque haya diferencia política respecto a su régimen (…) ¿Qué se propone a Estados Unidos? Un nuevo acuerdo e iniciar una nueva etapa en la relación con las Américas?», dijo en su discurso el jefe de la diplomacia mexicana, quien representación del presidente Andrés Manuel López Obrador



El jefe de Estado mexicano declinó asistir como protesta ante la decisión del país anfitrión de invitar a los mandatarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua, argumentando que incumplen la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos.



Ebrard hizo ese planteamiento en su última intervención ante la Cumbre, después de firmar una declaración conjunta con sus pares de países norteamericanos: la ministra de Asuntos Globales de Canadá, Mélanie Joly, y el secretario de Estado de EEUU (canciller), Antony Blinken.



El diplomático subrayó que el presidente López Obrador no acudió a la cumbre «para subrayar que no estamos de acuerdo», con la exclusión de esos tres países.



Mandatarios de Bolivia, Guatemala y Honduras se sumaron al boicot encabezado por el gobernante mexicano.



«¿A quién le corresponde resolver la forma de organización política de cada nación?», interrogó el canciller al fijar la postura de su país, sobre el tema más divisivo de la reunión, poco antes de la clausura.



Expresó enseguida que es el pueblo de cada nación el que debe «libremente escoger su forma de Gobierno».



Finalmente, enfatizó que ningún país «puede decirle a otro qué es lo que debe hacer en su vida interna».



El secretario de Relaciones Exteriores mexicano reseñó que en la reunión de los 32 países que subieron al podio, 20 dijeron estar en desacuerdo con la exclusión, dos se expresaron a favor y el resto no habló del tema. (Sputnik)