Presidente tico pide la unidad de todos los países en IX Cumbre de las Américas

San José, 10 jun (Elpais.cr).- El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, resaltó en la Cumbre de las Américas la necesidad de que todas las naciones de la región trabajen como bloque para lograr el desarrollo en conjunto de una América indivisible, que despunte hacia un futuro sin distinciones de norte y sur, o de territorios continentales e islas.

“La paz, la democracia y la prosperidad del continente, dependen de que logremos abordar, de manera colectiva, los desafíos y amenazas comunes al bienesar de nuestros pueblos”, indicó el presidente Chaves Robles.

Para el mandatario es importante que las naciones no esquiven el compromiso de generar mayores oportunidades al alacance de los sectores más vulnerables de la sociedad, que logren atenuar desafíos que arrastan desde décadas átras los pueblos amercianos como, desigualdad, pobreza, servicios públicos deficientes, falta de seguridad y niveles muy altos de corrupción.

“Este es el momento decisivo para tomar acción. Es el momento para reencontrar los valores compartidos que nos permitan construir una América prospera. Es el momento de encontrar respuestas comunes a los retos que enfrentamos en cada una de nuestras sociedades, es el momento de sumar voluntades, sumar acciones y devolverle la la ilusión los habitantes de nuestro continente”, aseguró.

Aprovechando el foro regional, el presidente resaltó la falta de equilibrio en la balanza social, la cual desencadenó el nivel actual migraciones, por lo que Latinoamérica tiene el gran desafiío de llegar a que la prosperidad y la paz se extiendan por la región para que nadie deba salir de su patria expulsado por motivos como el hambre o el miedo.

“Los retos y problemáticas de las que hablamos en esta cumbre están intimamente ligados. Si nos aliamos para impulsar los cambios estructurales necesarios que impulsen estás nuevas inversiones, generaremos los empleos, las oportunidades y, sobre todo, la capacidad de nuestros pueblos para construir un futuro que agradezcan nuestros hijos”, dijo Chaves.

Presidente finalizó su discurso invitando a los jefes de estado y de gobierno a continuar creando asociaciones entre países para construir una mejor región.

Chaves no se refirió a la decisión de Estados Unidos de no invitar a la cumbre a varios gobernantes latinoamericanos, ni a la ausencia de varios jefes de Estado que no acudieron a Cumbre de las Américas a causa de esa decisión.