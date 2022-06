Washington no puede ganar lucha contra el terrorismo sin Moscú, dice embajador ruso

Washington, 11 jun (Sputnik) .- El embajador ruso en EEUU, Anatoli Antónov, declaró el viernes a Sputnik que ambos países se benefician de buenas relaciones bilaterales y afirmó que Washington no puede derrotar solo al terrorismo ni resolver cuestiones de estabilidad estratégica.



«Creo que tanto Rusia como EEUU se benefician de las buenas relaciones bilaterales. Por muy fuerte que sea EEUU, nunca ganará la lucha contra el terrorismo en solitario. No resolverá las cuestiones de estabilidad estratégica y el problema del cambio climático sin nosotros», declaró el diplomático.



El embajador añadió que actualmente no ve ningún requisito previo para la mejora de las relaciones.



Antónov subrayó que las relaciones bilaterales pueden seguir deteriorándose.



A su juicio, EEUU no muestra interés en reanudar el diálogo sobre la estabilidad estratégica, pero aseguró que Moscú está dispuesto esperar la decisión de Washington de volver a la mesa de negociaciones.



«A día de hoy, nuestros colegas estadounidenses no están dispuestos a reanudar los contactos sobre la estabilidad estratégica. Sus representantes lo han declarado varias veces. Así que estamos esperando a que estén preparados», dijo.



Asimismo, dijo que la falta de diálogos sobre estabilidad estratégica no beneficiará a EEUU tras la expiración del tratado Nuevo START.



«El Nuevo START expirará dentro de varios años, en 2026. ¿Le conviene a EEUU que no haya contactos entre militares y diplomáticos sobre la estabilidad estratégica? Creo que no», dijo Antónov.



El diplomático consideró que las partes deberían iniciar las conversaciones lo antes posible.



El tratado Nuevo START, suscrito en Praga en 2010 por un período inicial de diez años y efectivo desde 2011, limita los arsenales estratégicos de EEUU y Rusia a un máximo de 700 misiles desplegados, 1.550 ojivas nucleares y 800 lanzaderas desplegadas y en reserva.



Por decisión de Moscú y Washington, el acuerdo fue prolongado en 2021 por cinco años, hasta el 5 de febrero de 2026.



Este tratado es actualmente el único acuerdo de armas que vincula a EEUU y Rusia, después de que Washington rompiera en agosto de 2019 el Tratado INF de misiles de medio y corto alcance. (Sputnik)