Donetsk otorga abogados de oficio a mercenarios británicos y marroquí

Moscú, 11 jun (Sputnik).- El Gobierno de Donetsk aseguró que concedió abogados de oficio a los mercenarios británicos y marroquí que fueron condenados a la pena de muerte por sus crímenes en el conflicto con Ucrania.



«Ni Gran Bretaña ni Marruecos no contactaron con nuestro país, al parecer no les interesa en absoluto el destino de sus ciudadanos (…) Pudieron contratar abogados, pero no lo hicieron (…) Donetsk tuvo que otorgarles abogados de oficio», dijo la ministra de Exteriores de Donetsk, Natalia Nikonórova, al canal de YouTube ‘Soloviov Live’.



El jueves, una corte sentenció a la pena capital a los mercenarios británicos Aiden Aslin y Shaun Pinner, y al marroquí Saadoun Brahim, que lucharon del lado del régimen ucraniano.



Los convictos que llegaron a Ucrania para combatir por dinero, tienen un mes para apelar la condena.



Según estableció la investigación, Pinner estuvo antes en el Ejército de Gran Bretaña, era buscado por su país por terrorismo por participar en los conflictos en Irak y Siria. (Sputnik)