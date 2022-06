Irán está «peligrosamente cerca» de obtener arma nuclear, cree primer ministro de Israel

Moscú, 12 jun (Sputnik). – El primer ministro de Israel, Naftali Bennett, declaró que Irán enriquece uranio a una «velocidad sin precedentes» y está «peligrosamente cerca» de obtener el arma nuclear.



«Irán enriquece uranio a una velocidad sin precedentes, estando peligrosamente cerca de la obtención del arma nuclear… Si Occidente no presiona al régimen islámico en Irán, este se hará muy pronto con una bomba nuclear», dijo Bennett en una entrevista con el periódico británico The Daily Telegraph.



También comentó que el mundo debe asumir una firme postura y decir a Teherán que «no habrá sanciones mientras no tenga arma nuclear».



«El programa nuclear iraní no se detendrá hasta que lo detengan», agregó el primer ministro de Israel.



Según trascendió, Irán aceleró la producción e instalación de centrifugadoras de nueva generación para el enriquecimiento de uranio. Además, informó al Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) de su intención de retirar 27 cámaras de vigilancia del OIEA en varias de sus instalaciones nucleares.



En julio de 2015, Irán y seis mediadores internacionales –Rusia, Estados Unidos, el Reino Unido, China, Francia y Alemania– firmaron el PAIC, que impuso una serie de limitaciones al programa nuclear iraní con el objetivo de excluir su posible dimensión militar, a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.



En mayo de 2018, Washington rompió el acuerdo y empezó a imponer sanciones unilaterales a Irán con el argumento de que ese país seguía desarrollando armas nucleares, algo que no se ha confirmado.



Un año después, Teherán respondió disminuyendo de manera gradual sus compromisos en el marco del PAIC.



En abril de 2021, las partes del acuerdo, junto con EEUU, iniciaron negociaciones para restablecer el acuerdo nuclear, trabajando en Viena.



Sin embargo, el jefe de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, anunció en marzo una pausa en las conversaciones de Viena «debido a factores externos». Irán culpa de ese estancamiento a las autoridades estadounidenses. (Sputnik)