Procuraduría salvadoreña descarta denuncias sobre arrestos arbitrarios durante excepción

San Salvador, 14 jun (Sputnik).- El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), René Escobar, negó el lunes haber recibido denuncia alguna sobre presuntas detenciones arbitrarias durante el régimen de excepción vigente en El Salvador desde el pasado 27 de marzo.



«Hasta este día no he recibido una de esas supuestas detenciones arbitrarias, ninguna», afirmó a una televisora local Escobar, quien emplazó a las organizaciones que cuestionan los arrestos a presentar su denuncia para darles el debido seguimiento e investigación.



La PGR tiene como misión constitucional brindar asesoría y asistencia legal y psicosocial a quien lo requiera, en especial personas en condiciones de vulnerabilidad.



En tal sentido, el funcionario afirmó que la Procuraduría habilitó a 265 abogados para garantizar la defensa penal a los detenidos durante el régimen de excepción, impuesto en respuesta a una ola de homicidios perpetrados por pandillas locales a finales de marzo.



El pronunciamiento de Escobar llega en medio de reportes de prensa sobre al menos 40 muertes en cárceles salvadoreñas durante el régimen, denuncias que no han sido confirmadas ni desmentidas por fuentes gubernamentales. (Sputnik)