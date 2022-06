Venta de Bienes Muebles e Inmuebles del Banco Popular

FIDEICOMISO 02-99 PRONAMYPE/ MTSS/ BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CARTEL NÚMERO 02-2022

Recepción de ofertas: Hasta las 11:00 horas del día 22 de junio del 2022

Lugar: San José, Pavas, Oficentro 104, UNIDAD DE FIDEICOMISOS.

1.-Expediente 8853, folio real 5-75669-000, Provincia: Guanacaste, distrito: Veintisiete de Abril, Cantón: Santa Cruz, de la entrada principal a rio tabaco, 2 kmts al suroeste lote mano derecha. Descripción: Terreno apto para construir Otros: No hay anotaciones. Afectaciones si hay: Reservas y Restricciones, Citas 391-05468-01-0901-001 afecta a finca 5-00075669-000. Cancelaciones parciales no hay, anotaciones del gravamen no hay. Terreno: 1.458,48 mts2 según registro y plano # G-0985279-1991. La propiedad se vende en las condiciones en que se encuentra al momento de la venta, ver detalles y observaciones del bien en el avalúo.

2.-Expediente 674, folio real 7-034353-000, Provincia: Limón, distrito: Limón, Cantón: Limón, de Radio Bahía 167 mts al oeste, 97 mts suroeste, 27,27 mts al oeste, lote a mano derecha. Descripción: Terreno apto para agricultura y construcción Otros: No hay anotaciones. Afectaciones si hay: Reservas y Restricciones, Citas 366-12397-01-0900-001 afecta a finca 7-00034353-000. Cancelaciones parciales no hay, anotaciones del gravamen no hay. Terreno: 576.39 mts2 según registro y plano # L-0697500-1987. La propiedad se vende en las condiciones en que se encuentra al momento de la venta, ver detalles y observaciones del bien en el avalúo.

3.-Expediente 3741, folio real 6-110880-000, Provincia: Puntarenas, distrito: Biolley, Cantón: Buenos Aires, La Puna sector Roblito, de la intersección La Puna-Biolley- Roblito 2 kilómetros al noreste, finca a mano derecha. Descripción: Terreno para agricultura Otros: No hay anotaciones. Afectaciones si hay: Reservas de Ley de Aguas y Ley de Caminos Públicos, Citas 309-19220-01-0004-001 afecta a finca 6-00110880-000. Cancelaciones parciales no hay, anotaciones del gravamen no hay. Terreno: 27.956,00 mts2 según registro y plano # P-0533697-1999. La propiedad se vende en las condiciones en que se encuentra al momento de la venta, ver detalles y observaciones del bien en el avalúo.

4.-Expediente 11151, folio real 6-030516-000, Provincia: Puntarenas, distrito: Biolley, Cantón: Buenos Aires, de la entrada principal de la escuela pública 4,3 km al sur finca al costado izquierdo. Descripción: Lote 43-27 para la agricultura Otros: No hay anotaciones. Afectaciones si hay: Reservas de Ley de Aguas y Ley de Caminos Públicos, Citas 316-12898-01-0110-001 y 316-12898-01-0131-001 afecta a finca 6-00030516-000. Cancelaciones parciales no hay, anotaciones del gravamen no hay. Terreno: 28.600,00 mts2 según registro y plano # P-1226753-2008. La propiedad se vende en las condiciones en que se encuentra al momento de la venta, ver detalles y observaciones del bien en el avalúo.

5.-Expediente 11455, folio real 6-175010-000, Provincia: Puntarenas, distrito: Laurel, Cantón: Corredores,300 metros oeste del supermercado Tamarindo lote a mano derecha. Descripción: Lote apto para construir Otros: No hay anotaciones. Afectaciones no hay. Cancelaciones parciales no hay, anotaciones del gravamen no hay. Terreno: 261,00 mts2 según registro y plano # P-1416712-2010. La propiedad se vende en las condiciones en que se encuentra al momento de la venta, ver detalles y observaciones del bien en el avalúo.

6.-Expediente 11609, folio real 6-205358-000, Provincia: Puntarenas, distrito: Potrero Grande, Cantón: Buenos Aires, La Lucha de Potrero Grande de la Iglesia Asambleas de Dios 530 metros al sur lote cafetal a mano derecha. Descripción: Terreno de Café Otros: No hay anotaciones. Afectaciones si hay: Condic y Reservref IDA, Citas 399-02790-01-0807-001, 399-02790-01-0808-001 y 399-02790-01-0808-001 afecta a finca 6-00205358-000. Cancelaciones parciales no hay, anotaciones del gravamen no hay. Terreno: 7.767,00 mts2 según registro y plano # P-1795027-2015. La propiedad se vende en las condiciones en que se encuentra al momento de la venta, ver detalles y observaciones del bien en el avalúo.

7.-Expediente 11656, folio real 6-091430-000, Provincia: Puntarenas, distrito: San Vito, Cantón: Coto Brus, del lugar conocido como “La Guinea Arriba” 3 kilómetros al este y 400 metros al sureste, sobre servidumbre de paso, costado derecho. Descripción: Terreno para la agricultura Otros: No hay anotaciones. Afectaciones si hay: Servidumbre de Paso, Citas: 358-02358-01-0004-001 afecta a finca 6-00091430-000. Cancelaciones parciales no hay, anotaciones del gravamen no hay. Terreno: 7.647,64 mts2 según registro y plano # P-0636444-1986. La propiedad se vende en las condiciones en que se encuentra al momento de la venta, ver detalles y observaciones del bien en el avalúo.

8.-Expediente 12665, folio real 6-190437-000, Provincia: Puntarenas, distrito: San Vito, Cantón: Coto Brus, 2.6 kilómetros al oeste y 600 metros sur de la escuela pública. Descripción: Terreno de Café Lore 2 Otros: No hay anotaciones. Afectaciones si hay: Servidumbre de Paso, Citas: 2012-316268-01-0007-001 afecta a finca 6-00190437-000. Cancelaciones parciales no hay, anotaciones del gravamen no hay. Terreno: 9.788,00 mts2 según registro y plano # P-1543275-2011. La propiedad se vende en las condiciones en que se encuentra al momento de la venta, ver detalles y observaciones del bien en el avalúo.

Contactar: A los teléfonos: 2104-7988, 2104-7540. O correo electrónico: randhernandez@bp.fi.cr

______

Los formularios o las condiciones y reglamento de venta, para la presentación de las ofertas, podrán ser retirados y presentadas en la oficina que promueve la venta en el segundo piso, Oficentro 104 Pavas, Unidad de Fideicomisos, en la fecha indicada.