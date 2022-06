El Consejo Ártico sin Rusia no tiene sentido, afirma Medvédev

Moscú, 14 jun (Sputnik).- Las decisiones del Consejo Ártico tomadas sin la participación de Rusia no tienen sentido y Moscú no está obligada a seguirlas, afirmó el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev.



«Se puede organizar todas las ‘reuniones de amigos’ que se quiera y intentar resolver algo sin Rusia pero si estas decisiones se adoptan sin tener en cuenta los intereses de la mayor potencia del Ártico, no tienen sentido y nuestro país no debe seguir esas decisiones en absoluto», escribió Medvédev en su canal de Telegram.



Recordó que Rusia controla la zona ártica más extensa, donde vive más de la mitad de la población indígena del Ártico y se desarrolla la mayor parte de la actividad económica en las altas latitudes.



«La labor conjunta y eficaz en materia de protección del medio ambiente y desarrollo de zonas circumpolares quedará efectivamente congelada, aunque el Consejo Ártico se creó precisamente para estos fines», advirtió el político.



Antes, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia anunciaron sus planes de reanudar el Consejo Ártico para impulsar proyectos que no impliquen a Rusia.



La organización fue suspendida el pasado 3 de marzo en respuesta a la operación militar rusa en Ucrania. (Sputnik)