Evo Morales niega que exista una división entre él y presidente boliviano

Montevideo (Mesa Américas), 14 jun (Sputnik).- El expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019) negó, en una entrevista exclusiva a la Agencia Sputnik, que exista una pelea o división entre él y el actual mandatario, Luis Arce.



«Es la derecha usando la prensa de la derecha para hacer parecer una división entre Lucho y Evo. Somos del mismo movimiento político, la responsabilidad de Lucho es la conducción del Estado, la administración, a mí me corresponde la conducción política. Hay reuniones para ver cómo acordar mejor y demostrar que es falso que haya una división», dijo Morales.



Asimismo, sostuvo que en estos años «no faltaron traidores» dentro de su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS).



«La derecha usa dirigentes que se cambian de mando para tratar de generar división y luego los destroza, porque no pueden regresar al MAS y los abandona, porque ya no tienen convocatoria por traidores», agregó.



En estos días, algunos medios locales hablan de una supuesta «pugna» entre Morales y Arce, luego de que el exmandatario emitió una serie de cuestionamientos a ministros y a la conducción de la economía en el país.



Según el diario Página Siete, el MAS estableció el domingo, en una reunión entre Arce, el vicepresidente David Choquehuanca y la bancada del partido, que la conducción política esté a cargo del «comandante Evo Morales». (Sputnik)