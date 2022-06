Ford anuncia convocatoria para la edición 21 de su programa Donativos Ambientales Ford

San José, 14 jun (Elpaís.cr).- Con el objetivo de continuar propulsando la sustentabilidad y acelerando la conservación de los recursos naturales a través de empoderar a las comunidades hacia un futuro más sostenible, Ford Centroamérica y Caribe anunció hoy la convocatoria para la edición 21 de su programa anual Donativos Ambientales Ford, que se llevará cabo hasta el 8 de julio del 2022.

El programa –que durante las pasadas dos décadas ha aportado más de $1.8 millones (USD) a proyectos ambientales en Centroamérica y Caribe– distribuirá este año $50,000 (USD) entre las iniciativas comunitarias que resulten ganadoras porque impactan positivamente el medioambiente en Centroamérica y Caribe y contribuyen de manera explícita a los Objetivos de Desarrollo Sostenible identificados de la ONU para mejorar la vida de todos en el mundo.

Donativos Ambientales Ford 2022 recibirá propuestas en las siguientes cuatro categorías:

Conservación y recuperación de la biodiversidad – proyectos vinculados a la protección, recuperación y conservación de los ecosistemas, su flora y fauna y el recurso agua.

Seguridad alimentaria – proyectos de agricultura ecológica y aquellos vinculados al manejo sostenible de ecosistemas que sean estratégicos para la disponibilidad, acceso y consumo de alimentos saludables en comunidades vulnerables.

Gestión de residuos – proyectos que contribuyan a reducir, reutilizar, reciclar y recuperar los residuos generados en las comunidades y generen una cultura ciudadana de un manejo correcto de los desechos.

Energías renovables – proyectos que promuevan el uso de fuentes de energía basadas en los recursos naturales renovables (sol, viento, agua, biomasa vegetal o animal) como una forma de contribuir en la lucha contra el cambio climático.

Asimismo, los proyectos ambientales comunitarios que se sometan para evaluación ya deben estar en etapa de ejecución en Panamá, Costa Rica y República Dominicana, y tener resultados preliminares relevantes.

Los interesados en participar pueden acceder la página DonativosAmbientalesFord.com, para registrarse y conocer más detalles sobre el programa, incluidas las reglas y condiciones.

Además, se ofrecerá un webinar de inducción el viernes, 17 de junio, a las 11:00 am hora de República Dominicana, 10:00 am hora de Panamá y 9:00 am hora de Costa Rica, en donde la consultora ambiental, Dacil Acevedo, socia de Sostenibilidad & Estrategia en SINERGIA507, repasará el proceso de inscripción y aclarará dudas a los participantes.

“A través de Donativos Ambientales Ford fomentamos la multiplicación de esfuerzos colectivos que sirven como catalizadores de cambios para alcanzar un mejor planeta, por lo que nos satisface continuar esta iniciativa que iniciamos en 2001 y hemos celebrado ininterrumpidamente desde entonces” expresó Vivian T. Dávila, gerente de asuntos públicos y comunicaciones para Ford en Centroamérica y Caribe.

El impacto de los donativos de Ford a los proyectos ganadores de ediciones recientes (entre 2017 y 2019) del programa Donativos Ambientales Ford se resume en: construcción y rehabilitación de infraestructura comunitaria; apoyo a la economía local; nuevas tecnologías en procesos productivos; fortalecimiento de capacidades; mayor integración y organización de la comunidad y generación de nuevo conocimiento. En la mayoría de los casos, estos proyectos aprovecharon sus recursos y escalaron su impacto a través de alianzas público-privadas con el apoyo principalmente de otras organizaciones sin fines de lucro, empresas y el gobierno.