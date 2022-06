Ministerio de Salud colombiano confirma un nuevo aumento de contagios de covid-19

Bogotá, 14 jun (Sputnik).- Colombia registra un leve aumento de contagios de covid-19, confirmó este martes el ministro de Salud, Fernando Ruiz, quien dijo que se debe a la nueva subvariante de ómicron .



«Sí, hay un pequeño pico. De hecho, la semana pasada se incrementó el número de casos, 3.092 casos más, y estamos viendo que en Colombia está creciendo una nueva subvariante de ómicron, que es la B4», dijo el ministro.



Ruiz aclaró que este es un aumento de contagios, no de fallecimientos.



«De hecho las hospitalizaciones por cuidado intensivo en Colombia han venido reduciéndose sustancialmente», explicó.



El ministro agregó que la letalidad actual está muy por debajo de 1 por ciento, en comparación al 2,2 por ciento registrado durante la pandemia.



«Realmente ómicron es una variante altamente transmisible pero que definitivamente muestra una baja mortalidad», concluyó.



Ruiz sostuvo que lo que se puede analizar es que hay una adaptación del virus muy cercana a la endemicidad.



«Contagiando personas, pero no necesariamente llevando a una letalidad (…) en lo que sí tenemos un riesgo, es en las personas que no tienen la cobertura de inmunidad suficiente. Entonces ahí sí tenemos una preocupación, principalmente en los niños que no se han vacunado y en los adultos mayores de 50 años que no se han aplicado el refuerzo», finalizó.



De acuerdo con el último reporte semanal del covid-19, revelado por las autoridades de salud, hay un total de 8.742 casos nuevos y solo 27 personas fallecidas en todo el país. (Sputnik)