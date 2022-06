Ruanda dispuesta a acoger a migrantes bajo el programa de reasentamiento de Reino Unido

Moscú, 14 jun (Sputnik).- Las autoridades de Ruanda consideran innovador el programa de reasentamiento de migrantes de Reino Unido y están listas para admitir a miles de ellos, declaró la portavoz del Gobierno ruandés, Yolande Makolo.



Londres y Kigali firmaron un acuerdo de migración el 13 de abril, según el cual las personas reconocidas por el Gobierno británico como inmigrantes ilegales o solicitantes de asilo serán deportadas a Ruanda para procesar su documentación, obtener asilo y ser reubicadas.



«Estamos listos para aceptar a miles (de migrantes) a través de esta asociación, pero todavía no tenemos los números exactos», dijo en una rueda de prensa publicada por la Cancillería del país.



La vocera señaló que a los migrantes llegados a Ruanda se les proporcionarán condiciones de vida dignas.



«África no siempre es un lugar con problemas, como suele retratarse a menudo en los medios. África también es un sitio para soluciones. Nos complace ser parte de la solución, de un programa innovador que brinda una solución a un problema importante», resaltó.



Al mismo tiempo, señaló que los propios migrantes serán una contribución al desarrollo de Ruanda.



El primer vuelo de deportación está previsto para este martes 14 de junio con alrededor de una decena de migrantes.



El pasado 12 de mayo, el primer ministro británico, Boris Johnson, anunció que los refugiados ucranianos no serán enviados a Ruanda.



El Tribunal de Apelación y el Tribunal Supremo de Reino Unido han desestimado previamente las demandas que solicitan una medida cautelar contra la expulsión de inmigrantes hasta que se tome la decisión de revisar la política.



El plan ha generado críticas tanto de grupos de derechos humanos como de algunos políticos pues creen que la medida no ayudará a detener el flujo de inmigrantes ilegales con la intención de llegar al Reino Unido en pequeñas embarcaciones a través del Canal de la Mancha. (Sputnik)