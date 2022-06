Un lesionado y varios vehículos incautados tras ataque a Palacio de Justicia de Haití

Puerto Príncipe, 15 jun (Sputnik).- Al menos una persona resultó herida y cuatro vehículos fueron incautados durante el atraco al Palacio de la Justicia de Haití, que sigue en manos de bandas armadas, denunció el martes la Fundación Je Klere, que defiende los derechos humanos.



«Una persona resultó herida de bala, siete vehículos (incluidos 2 pertenecientes al Ministerio Público, 2 a la Policía Nacional de Haití) y material de oficina fueron sustraídos», denunció en un comunicado la organización.



Je Klere reclamó a las autoridades tomar medidas para desalojar a los bandidos de las instalaciones del Palacio de Justicia y recuperar la propiedad del Estado para que los magistrados puedan ejercer su poder.



En la madrugada del viernes individuos armados asaltaron el Tribunal de Primera Instancia, situado en el Palacio de Justicia de Haití, y asumieron su control, a pesar de la resistencia de la Policía, confirmó el comisario de Gobierno, Jacques Lafontant.



El grupo armado irrumpió en la sede judicial situada en Martissant, en la salida sur de la capital, y disparó hacia varias direcciones. La Policía no pudo contener el asalto, pese a los numerosos intentos, señaló el procurador.



Fue el segundo atraco en menos de una semana y el tercero desde octubre, mientras aún las autoridades no se pronunciaron sobre los sucesos.



Je Klere deploró que cuatro días después la sede judicial sigue ocupada por los bandidos, mientras el mobiliario se vende en la plaza del Champs de Mars, a escasos metros del Palacio Nacional.



Los ataques al sitio son recurrentes, y a pesar de que el Gobierno anuncia la apertura de investigaciones los resultados de las pesquisas no son comunicados al público.



La zona donde está emplazado el Palacio de Justicia se encuentra controlada por pandillas desde junio del pasado año, y es habitual escenario de secuestros, asesinatos y asaltos a civiles. (Sputnik)