Europa sigue siendo el epicentro del brote de la viruela del mono, según la OMS

Moscú, 15 jun (Sputnik).- Europa sigue siendo el epicentro del brote de la viruela del mono, con más de 1.500 casos identificados en la región, que representan el 85 por ciento de todas las infecciones en el mundo, informó este miércoles Hans Kluge, director de la Oficina Regional de la OMS para Europa.



Subrayó que la magnitud del brote supone un peligro real, ya que, indicó, cuanto más tiempo circule el virus, más se extenderá y más se afianzará la enfermedad en los países no endémicos.



Por su parte, Andrea Ammon, directora del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), aclaró que ya se han identificado 1.160 casos de viruela del mono en 22 países de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo, aunque añadió que no se han registrado víctimas mortales.



Según Ammon, la mayoría de los pacientes tienen una infección leve y pueden ser tratados en casa.



La viruela del mono es una rara enfermedad que puede transmitirse entre animales y seres humanos que acarrea síntomas como fiebre, dolor de cabeza y muscular, inflamación en los ganglios linfáticos, escalofríos, agotamiento, así como erupciones en manos y cara, similares a los producidos por la viruela tradicional, aunque menos graves.



La transmisión se produce por contacto estrecho con una persona contagiada, un animal portador u objetos contaminados.



Según la OMS, la tasa de letalidad ha variado en las diferentes epidemias, pero ha sido inferior al 10 por ciento en los eventos documentados.



Originaria de África, últimamente esta enfermedad se registró en 39 países no endémicos del mundo. (Sputnik)