Rusia exporta el doble de gas y petróleo a la UE en el primer trimestre de 2022

San Petersburgo (Rusia), 15 jun (Sputnik).- Las exportaciones rusas de combustibles fósiles a la Unión Europea se duplicaron con creces en el primer trimestre de 2022 a pesar de las sanciones, declaró este miércoles el representante permanente de Rusia ante el bloque comunitario, Vladímir Chizhov.



«Incluso después de seis rondas de sanciones, Europa, por extraño que parezca, sigue siendo actualmente nuestro mayor socio comercial y económico. Nuestras exportaciones a la UE en el primer trimestre crecieron más del doble (…) y no solo», dijo Chizhov a la cadena Rossiya 24 en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF, por sus siglas en inglés).



Según el diplomático, la duplicación de las exportaciones se debe al incremento del precio de la energía, que es un resultado de la política europea.



Además, Chizhov señaló que el diálogo entre Rusia y la Unión Europea «ahora es prácticamente inexistente».



«Tenemos algunos contactos esporádicos, aunque aparentemente, tienen miedo de mantener un diálogo con nosotros. Y no hablo del hecho de que en el frenesí antirruso un grupo de mis empleados fue declarado personas no gratas», subrayó.



El pasado 3 de junio, el Consejo Europeo formalizó su sexto paquete de sanciones contra Rusia que incluye la prohibición de importar petróleo ruso por vía marítima, con una excepción temporal para el crudo suministrado por el oleoducto Druzhba.



Numerosos países condenaron la operación militar que Rusia lanzó el pasado 24 de febrero en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan infligirle a la economía rusa el mayor daño posible en un intento de presionar a Moscú para que detenga las hostilidades.



El SPIEF es un evento empresarial anual que se celebra en la ciudad rusa de San Petersburgo y cuya 25 edición se lleva a cabo del 15 al 18 de junio de 2022. (Sputnik)