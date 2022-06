Candidato colombiano Hernández no asiste a debate ordenado por ley y culpa a Petro

Bogotá, 17 jun (Sputnik).- El candidato a la presidencia de Colombia Rodolfo Hernández (derecha) argumentó este jueves que no asistió al debate presidencial ordenado por la ley y culpó a Gustavo Petro (izquierda) de no concretar la cita.



«Era obvio que no podía haber asistido alguien porque Petro en ningún momento delegó a nadie, ni tampoco concertó cita alguna al respecto. Ninguno de los compromisarios fueron llamados a última hora porque sencillamente el convocante no tenía ninguna delegación y se quiso evitar que Petro, si no estaba de acuerdo, después saliera a desconocer esas conversaciones diciendo que todo había sido a sus espaldas, al mejor estilo samperista, su ferviente consejero del momento», escribió el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción en un comunicado.



Además insistió en que el candidato de la coalición de izquierda Pacto Histórico fue quien incumplió el fallo del tribunal que ordenó el debate.



«No se pudo hacer el debate que impuso una parte de la Sala Civil del Tribunal de Bogotá y, a pesar de que la sala de familia del mismo organismo judicial había negado una tutela en idéntico sentido, Rodolfo Hernández acató rigurosamente el fallo, así no estuviera de acuerdo, por ser una persona que acata y respeta las decisiones de los jueces. Hecho que evidentemente no cumplió el otro candidato», dijo.



El Tribunal Superior de Bogotá había ordenado que se realizara el debate, luego de que un grupo de ciudadanos presentara una tutela argumentando que la no realización del evento iba en contra de los derechos de los ciudadanos de estar bien informados a la hora de elegir presidente.



Los colombianos deberán elegir al nuevo mandatario de Colombia el próximo domingo 19 de junio. (Sputnik).