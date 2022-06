Diario de EEUU elimina 23 artículos ante posibles citas y fuentes falsas

Washington, 17 jun (Sputnik).- El diario estadounidense USA Today eliminó 23 historias de su sitio web después de que una auditoría descubrió que la reportera Gabriela Miranda habría inventado individuos y citas utilizadas en artículos, dijo el medio el jueves en un informe.



«Después de recibir una solicitud externa para una corrección, USA Today auditó el trabajo periodístico de Gabriela Miranda. La auditoría reveló que algunas personas citadas no estaban afiliadas a las organizaciones reclamadas y parecían ser inventadas», dijo el diario.



Añadió que no se pudo verificar la existencia de otras personas citadas en los artículos y que algunas historias incluían citas que deberían haber sido acreditadas a otros.



Miranda renunció después de que se eliminaron los 23 artículos por no cumplir con los estándares editoriales, según el informe.



USA Today dijo que reforzará su labor de informar y editar mejorando los procesos para aquellos que desean presentar quejas o solicitar correcciones y garantizará que los reporteros tomen medidas para verificar todas las fuentes y la información.



El periódico también aplicará un escrutinio adicional a las fuentes encontradas a través de las redes sociales u otros medios en línea, agregó.



Los artículos eliminados incluyen historias sobre la prohibición del aborto en el estado de Texas (sur), actividad rusa cerca de una planta de energía nuclear en Ucrania, elecciones en Georgia y temas de salud, según el informe. (Sputnik)