Gobierno de Argentina retira subsidios energéticos para el 10 % de la población más rica

Buenos Aires, 16 jun (Sputnik).- El Gobierno argentino estableció un régimen de segmentación de los subsidios energéticos para los hogares residenciales por el que elimina las ayudas para el 10 por ciento de la población más pudiente, de acuerdo a un decreto publicado este jueves en el Boletín Oficial.



«Establécese, a partir del mes de junio de 2022, un régimen de segmentación de subsidios a usuarios y usuarias residenciales de los servicios públicos de energía eléctrica y gas natural por red», reza el decreto 332.



La iniciativa pauta tres escalas, según los ingresos de cada sector, de manera que solo el 10 por ciento de los habitantes «van a tener que pagar la tarifa plena» y «no van a recibir ningún subsidio de parte del Estado», especificó este jueves Gabriela Cerruti, portavoz del presidente, Alberto Fernández.



Ese 10 por ciento de la población que no recibirá más asistencia del Estado comprende a quienes tengan ingresos netos por más de 333.410 pesos mensuales (2.609 dólares al precio oficial).



Este monto equivale al valor de 3,5 canastas básicas totales, la medición que estipula el monto mínimo que necesita una familia de cuatro miembros para sortear el umbral de la pobreza.



También entran dentro de esta categoría quienes sean titulares de al menos tres viviendas o automóviles con una antigüedad menor a cinco años, quienes tengan alguna aeronave o embarcación de lujo, o quienes posean «activos societarios que exterioricen capacidad económica plena».



Las otras dos segmentaciones que abarcan al resto de la sociedad son el sector intermedio y los titulares de la tarifa social, destinada a la franja de población con menos recursos.



«El 90 por ciento de la población, no sólo la más vulnerable sino también la del segmento medio, no va a recibir ningún otro tipo de aumento de los que se imputaron en los primeros meses del año», aseguró la portavoz presidencial.



La Secretaría de Energía, bajo la órbita del Ministerio de Economía, estableció esta nueva modalidad ante la estructura vigente hasta ahora, que «genera profundas distorsiones» al concentrar «una parte sustancial de su peso en los sectores de mayor capacidad de pago».



«En ese sentido, es necesario orientar la política de subsidios con sentido social protegiendo fundamentalmente a los sectores con menores ingresos», argumentó el Ejecutivo de Alberto Fernández a través del decreto, que entró en vigencia este mismo jueves.



Entre el 10 y el 12 de mayo se celebraron audiencias públicas para determinar las tarifas de los servicios públicos.



La reducción de los subsidios energéticos es uno de los compromisos al los que llegó la actual gestión al alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar una deuda asumida por la administración anterior por valor de 44.000 millones de dólares. (Sputnik)