Lavrov denuncia que a Moldavia la tratan de convertir en una segunda Ucrania

Moscú, 16 jun (Sputnik).- De Moldavia están tratando de hacer una segunda Ucrania, denunció este jueves el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov.



«Por supuesto, a Moldavia claramente la están tratando de convertir en una segunda Ucrania», dijo Lavrov en una entrevista con el canal televisivo NTV.



El jefe de la diplomacia rusa subrayó que, por otra parte, las actuales autoridades moldavas no dudan en exigir que Rusia les ofrezca un descuento por el gas que le suministra, o que Moscú les permita postergar el pago por el combustible.



«Se trata de un enfoque consumista por parte del Gobierno moldavo actual, eso se pone en evidencia cuando ellos dicen planean ingresar en la UE (Unión Europea), a ver qué les prometen allí, y después dicen que decidirán si se quedan o no en la CEI (Comunidad de Estados Independientes)», recalcó el ministro.



Lavrov calificó esa actitud de Chisinau de «pedigüeña», o incluso de un chantaje.



«Es como un juego: si no hacen eso, entonces nos largaremos más rápido a Europa. Y si no lo hacen, nos iremos de todas formas, pero más despacio. Así es como interpreto esas señales», señaló.



Actualmente el precio de gas ruso para Moldavia se fija cada mes y depende de varios aspectos, entre ellos, el precio de combustible en el mercado al contado. En particular, en junio la república compra gas a 880 dólares por 1.000 metros cúbicos, en mayó pagó 920 dólares y en abril, 1.194.



El 29 de octubre de 2021, la rusa Gazprom y la moldava Moldovagaz, tras unas largas negociaciones, prorrogaron por cinco años el contrato de suministro de gas a partir del 1 de noviembre.



Gazprom declaró que, teniendo en cuenta la difícil situación que vivía Moldavia, se decidió cerrar el contrato prácticamente bajo las condiciones de ese país, pero siempre y cuando los pagos por el gas se efectúen a tiempo y al 100 por ciento.

El conflicto no solo es por Ucrania

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia ha ofrecido una conferencia de prensa tras la inauguración del XXV Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF), que ha empezado hoy jueves con la participación de delegaciones de unos 40 países de todo el mundo.

Serguéi Lavrov abordó una amplia gama de temas de la política internacional y denunció en sus declaraciones que «todos esfuerzos actuales de Occidente tienen como objetivo contener el mundo multipolar».

El canciller ruso señaló que la actual situación que se está desarrollando en torno a Ucrania no tiene que ver solo con ese país, sino con «el orden mundial y el lugar que cada Estado ocupará en él».

El canciller ruso manifestó que la India y Brasil son fuertes candidatos a convertirse en miembros del Consejo de Seguridad, así como África, y destacó que los países que están dispuestos a contribuir a ello son países en desarrollo.