Rusia afirma que no peleará contra Turquía en caso de operación en Siria

Nur Sultán, 16 jun (Sputnik).- Rusia no planea pelear contra Turquía si Ankara lanza una operación contra los kurdos en el norte de Siria, pero intentará convencer a la parte turca de que sería un paso inoportuno, dijo a Sputnik este jueves el representante especial del presidente ruso para la normalización en Siria, Alexandr Lavréntiev.



«Rusia no planea pelear con las tropas turcas ni con el ejército nacional sirio (estructura armada de la oposición siria) patrocinado por Ankara. No tenemos tropas allí. Intentaremos convencer a los turcos de que no conviene hacerlo. Ellos pueden ocupar ese territorio, pero es difícil predecir el desarrollo de la situación después de tal paso», señaló.



El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, declaró anteriormente que las Fuerzas Armadas de su país lanzarán dentro de poco operaciones antiterroristas en las fronteras nacionales. Según algunos medios, estas operaciones se llevarán a cabo en cuatro distritos de Siria.



El canciller ruso, Serguéi Lavrov, durante su visita a Ankara del 8 de junio debatió la situación en Siria con su homólogo turco, Mevlut Cavusoglu. Un día antes, sostuvieron conversaciones los ministros de Defensa de ambos países, Serguéi Shoigú y Hulusi Akar.



Damasco ha calificado repetidamente de ilegal la presencia de las fuerzas turcas en el territorio fronterizo de Siria, que llevan a cabo allí operaciones contra las formaciones kurdas, y ha pedido a Ankara que retire sus tropas.



Con el apoyo del Ejército estadounidense, las formaciones kurdo-árabes de las Fuerzas Democráticas Sirias, cuya columna vertebral es el Partido de los Trabajadores de Kurdistán (proscrito en Turquía), controlan la mayor parte de las provincias sirias de Al Hasake y Al Raqa, así como algunas localidades de las provincias de Alepo y Deir Ezzor.



Damasco no reconoce a la administración autónoma kurda formada en el noreste de Siria. (Sputnik)