Tres palestinos mueren por disparos de militares israelíes en Cisjordania

Moscú, 17 jun (Sputnik).- Al menos tres palestinos murieron y ocho más resultaron heridos en la noche del jueves a este viernes por disparos de militares israelíes en un campo de refugiados en Jenin, en Cisjordania, reportó el diario Haaretz citando al Ministerio de Salud de Palestina.



Según los testigos, las balas alcanzaron a las víctimas mientras permanecían sentadas en un auto.



El diario The Jerusalem Post escribe que «aparentemente los tres sospechosos estaban armados».



Por su parte, The Times of Israel señala que los militares respondieron a los disparos que siguieron a su entrada en Jenín, ciudad convertida últimamente en un foco de enfrentamientos entre palestinos e israelíes.



Uno de los ocho heridos, según este periódico, está grave.



Un portavoz del movimiento radical Hamás, citado por Haaretz, afirmó que «la ocupación pagará por sus crímenes». «Yenín seguirá siendo inquebrantable y continuará su resistencia a la ocupación», aseguró.



El ejército israelí no ha comentado el incidente hasta ahora. (Sputnik)