Unos 185.000 niños en Etiopía padecen desnutrición aguda por la sequía, advierte una ONG

El Cairo, 16 jun (Sputnik).- Unos 185.000 niños en Etiopía sufren malnutrición extrema a causa de una sequía prolongada, según la ONG Save the Children.



«Las tasas de desnutrición en el este y sureste de Etiopía se han disparado en los últimos meses a medida que la sequía, el desplazamiento y el conflicto han ido cobrando su precio; alrededor de 185.000 niños, según las estimaciones, sufren ahora la forma más mortal de desnutrición», advierte la ONG en un comunicado emitido este jueves.



En la región de Somalí, en el este de Etiopía, la tasa de desnutrición se incrementó un 43 por ciento entre enero y abril.



«Los casos acumulados de desnutrición aguda severa, la forma más mortal de desnutrición infantil, se aproximaron a 50.000 en este período», señala Save the Children.



La ONG pronostica que la malnutrición extrema se irá agravando en los próximos meses con la subida de los precios de los alimentos a raíz de la devaluación de la moneda etíope y el conflicto bélico en Ucrania.



La desnutrición aguda severa es una afección potencialmente mortal que requiere tratamiento urgente y debilita en grado considerable el sistema inmunológico de los niños, lo que a menudo significa que cualquier infección o complicación médica adicional resulta mortal.



En la zona de Dawa, las tasas de ingreso por desnutrición en los centros de Save the Children aumentaron más de un 320 por ciento desde septiembre de 2021 hasta enero de 2022. Muchas familias dicen que sus niños solo reciben una comida al día.



«Los niños, especialmente los niños pequeños, son los más afectados por una crisis desgarradora y multifacética en Etiopía. Una sequía prolongada, debilitante y en expansión, está acabando con su resiliencia, ya desgastada por un conflicto agotador y dos años de la pandemia del covid-19», advirtió el director de Save the Children para Etiopía, Xavier Joubert.



La fuerte sequía golpea también a dos vecinos de Etiopía: Kenia y Somalia. Más de 23 millones de personas en estos tres países sufren hambre extrema, incluidos 5,8 millones de niños que padecen desnutrición aguda. (Sputnik)