Defensoría de Perú pide no eximir de responsabilidad a expresidente por muertes en marchas

Lima, 17 jun (Sputnik).- La Defensoría del Pueblo de Perú exhortó este viernes a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso a no aprobar un informe que propone archivar la denuncia constitucional contra el expresidente Manuel Merino y eximirlo de responsabilidad por la muerte de dos jóvenes en las marchas ciudadanas ocurridas en noviembre de 2020.



«Demandamos a Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso no aprobar informe que propone archivar denuncia constitucional presentada por fiscalía contra expresidente Merino y dos exministros», indicó la Defensoría a través de su cuenta en Twitter.



El 10 de junio, un informe elaborado por el congresista Alejandro Cavero eximió de responsabilidad a Merino, su entonces primer ministro, Antero Flores-Aráoz y su ministro del Interior, Gastón Rodríguez, por las muertes de dos jóvenes.



Merino fue presidente por seis días en noviembre de 2020, luego de asumir la máxima jefatura del país por sucesión y tras la destitución por parte del Congreso de Martín Vizcarra (2018-2020).



Luego de su asunción, la ciudadanía salió a las calles a protestar contra lo que se consideraba una maniobra del Congreso para tomar el Ejecutivo.



En las protestas fallecieron los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado, quienes fueron alcanzados por perdigones de plomo en enfrentamientos con la policía en el Centro Histórico de Lima (centro).



Este viernes, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales decidirá si aprueba o rechaza el informe que liberaría de responsabilidad a Merino y sus dos ministros.



«Aprobar dicho informe implicaría violentar mandatos constitucionales y obligaciones internacionales que obligan al Estado a investigar exhaustivamente toda violación a derechos humanos», denunció la Defensoría.



Asimismo, la Defensoría indicó que en su momento elaboró un informe en el que determinó que el Estado no cumplió con garantizar el derecho a la protesta de la ciudadanía. (Sputnik)