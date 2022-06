Indígenas de Ecuador mantienen paro nacional indefinido contra medidas del Gobierno

Quito, 17 jun (Sputnik).- La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) notificó este viernes que se mantiene el paro indefinido en el país contra medidas del Gobierno, que comenzó el lunes.



«Decisiones colectivas tomadas con las estructuras de base Conaie y organizaciones fraternas que permanecen movilizadas en 21 provincias. Sigue el paro nacional, territorial e indefinido», informó la Conaie en su cuenta de Twitter.



Asimismo, hizo un llamado a que no se permita el vandalismo ni la violencia y a que se identifique a los «infiltrados que buscan deslegitimar la resistencia».



«La protesta debe llevarse con dignidad y conciencia colectiva», agregó.



En una conferencia de prensa difundida en redes sociales, el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, dijo que no dialogarán con el Gobierno hasta que no haya un «resultado» ante las demandas de los indígenas.



Si no hay una respuesta por parte del Gobierno en el plazo de 48 horas, la movilización volverá a Quito, agregó.



La Conaie hace un reclamo de 10 puntos, entre ellos, que se congele el precio del combustible, subsidio agrícola y que no se firmen tratados de libre comercio que «destruyen la producción nacional».



Lasso mantiene este viernes un encuentro con una pequeña representación indígena de Cotopaxi (centro) luego de que el jueves dijo que era partidario del diálogo.



Al respecto, la Conaie publicó en Twitter: «Sr. Lasso usted ofrece diálogo y luego amenaza con aplicar el uso progresivo de la fuerza, no tiene coherencia».



El jueves se unieron a la protesta la Unión Nacional de Educadores y el Frente Unitario de Trabajadores. (Sputnik)