Lasso declara estado de excepción en 3 provincias de Ecuador para enfrentar paro indígena

Quito, 18 de junio (Sputnik).- El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso decretó en la noche del viernes el estado de excepción en tres provincias del país, para enfrentar un paro indígena que lleva cinco días y ha causado ya pérdidas por más de 50 millones de dólares.



«Anoche convoqué al diálogo y la respuesta fue más violencia; no hay intención de encontrar soluciones (…). Esto me obliga a declarar el estado de excepción en Pichincha (norte), Imbabura (norte) y Cotopaxi (centro), a partir de la media noche de hoy», dijo Lasso en un mensaje a la nación.



El mandatario también anunció un incremento del bono de desarrollo humano (ayuda en efectivo para las familias más pobres) de los actuales 50 a 55 dólares, declaró la emergencia en el sector de salud pública, con lo que se espera que fluyan más recursos y se disminuya la falta de medicinas, y ofreció subsidiar hasta 50 por ciento el precio de la úrea para pequeños y medianos productores.



Adicionalmente ofreció condonar créditos vencidos de hasta 3.000 dólares, y otorgar crédito agrícola de hasta 5.000 dólares, con una tasa de interés de 1 por ciento y a 30 años de plazo.



También reiteró que no piensa subir el precio de las gasolinas extra y ecopaís, las más comercializadas en Ecuador, y del diésel, combustible utilizado para el transporte, ni el precio del gas de uso doméstico.



Criticó que quienes mantienen el paro se quejen del costo de la vida, pero cierren carreteras y provoquen escasez, alza de precios y especulación; pidan mejoras en los servicios de salud, pero impidan el paso de ambulancias y pongan en riesgo de muerte a las personas enfermas.



El mandatario también hizo un llamado al diálogo a todos los sectores.



«Unidos, sentados en una mesa, encontremos las soluciones que alivien la situación de las familias ecuatorianas», pidió.



Los anuncios del presidente se dieron al cumplirse el quinto día de protestas y movilizaciones, convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que el viernes dio a sus filiales de las regiones Sierra, Costa y Amazonía 48 horas para coordinar las acciones necesarias con el objetivo de trasladarse hacia la capital.

Hay ciudadanos que están marchando para reclamar causas justas. Les digo que estamos escuchando y por eso tomamos decisiones, siempre pensando en los derechos de todos. pic.twitter.com/Ivv1f0a0HK — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) June 18, 2022

Lasso dijo que defenderá a la capital del país. (Sputnik)