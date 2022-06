Todavía quedan «batallas por ganar» para evitar extradición de Assange, dice su abogado

Quito, 18 jun (Sputnik).-El equipo jurídico del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, agotará todas las instancias en la justicia británica y también acudirá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en busca de revertir la extradición a Estados Unidos, dijo en entrevista con la Agencia Sputnik uno de sus abogados.



«Se va agotando el tiempo pero aún tenemos batallas que podemos ganar. Seguimos optimistas en la lucha y seguiremos acudiendo a todas las instancias en la justicia inglesa, sin perjuicio de presentar una acción en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos», dijo Carlos Poveda, abogado en Ecuador que forma parte del equipo legal de Assange.



La ministra del Interior de Reino Unido, Priti Patel, firmó el viernes la orden que autoriza la extradición del periodista a Estados Unidos, tras ser acusado de cargos de espionaje por la filtración de miles de documentos secretos del país norteamericano.



Poveda explicó que hay 14 días para impugnar la decisión ante el Tribunal Superior en Londres y luego de ello aún queda la instancia del Tribunal Supremo.



Si esas dos instancias son desfavorables se acudiría al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.



El abogado insistió en que el equipo jurídico del informático australiano tiene expectativas de obtener resultados favorables con los recursos legales que se interpongan, pues en caso contrario se creará un precedente negativo para la libertad de expresión y el ejercicio de la comunicación.



«A futuro puede generar temor, miedo, una especie de ley mordaza, que no aceptará ningún tipo de periodismo de investigación que trate con objetividad noticias de estados poderosos», destacó.



Añadió que de los 18 cargos por los que se investiga a Assange, 17 afectan la libertad de expresión, por lo cual pocos se atreverán a dar un paso adelante, ya que en cualquier país que se encuentren se podrían generar procesos de extradición y luego condenas desproporcionadas.



El abogado añadió que tanto el Tribunal Superior como el Supremo de Londres dijeron que Estados Unidos ofreció las garantías de un juicio justo y proteger la integridad física y psicológica del creador de WikiLeaks.



Sin embargo, según Poveda, por lo ocurrido en casos similares es válido pensar que eso no se cumplirá.



«Hay precedentes que generan una certeza de que el señor Assange, estando en (el estado de) Virginia (sureste de EEUU), no tendrá un trato justo ni las consideraciones a su integridad física y psicológica», dijo el abogado.



Assange permaneció en la Embajada de Ecuador en Londres, por temor a ser extraditado, desde junio de 2012 hasta el 11 de abril de 2019, cuando fue detenido, y desde ese momento se encuentra recluido en la prisión de Belmarsh.



El informático se refugió en la Embajada de Ecuador en junio de 2012 y fue retirado por la Policía británica en 2019, tras perder el asilo que le había concedido el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017). (Sputnik)