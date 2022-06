Croacia dice que carece de datos sobre presencia en Ucrania de mercenarios croatas

Belgrado, 18 jun (Sputnik).- El Ministerio de Exteriores de Croacia afirmó que no dispone de los datos sobre el número de mercenarios croatas en Ucrania, divulgados por el Ministerio de Defensa ruso, informó este sábado la cadena de televisión nacional HRT.



El Ministerio de Defensa ruso aseguró la víspera que a Ucrania desde el comienzo de la operación especial llegaron mercenarios de 64 países, en total 6.956, de ellos 3.221 permanecen en el país, el resto fueron eliminados o partieron. Croacia se encuentra en cuarto lugar entre países europeos, con 204 ciudadanos, de ellos 74 murieron y 51 se fueron.



«El Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos desconoce dicha información. La Embajada de Croacia en Ucrania no ha emitido una sola visa desde el comienzo de la agresión rusa contra Ucrania. Por lo tanto, pedimos que se abstengan de difundir información no verificada», indicó la televisión nacional en un comunicado.



Croacia informó el pasado 3 de junio que un ciudadano del país resultó herido en Ucrania y sería devuelto para recibir tratamiento médico. Según los medios, el croata participó en los combates del lado de las tropas ucranianas y resultó herido. El Ministerio no reveló el estado de la salud ni el nombre de esa persona.



Anteriormente, los medios croatas, bajo condición de anonimato, informaron repetidamente sobre la participación de aproximadamente 200 «voluntarios» croatas en Ucrania del lado de las tropas de Kiev.



El Ministerio de Exteriores de Croacia confirmó a principios de mayo sobre la detención por las Fuerzas Armadas rusas de un ciudadano croata en Mariúpol.



Según la policía de la República Popular de Donetsk, el mercenario croata contó cómo las fuerzas de seguridad ocuparon posiciones en el territorio de la planta metalúrgica Ilich, y aseguró que allí había otros extranjeros, en particular, tres ciudadanos británicos que desertaron.



La mayoría de los mercenarios que vinieron a Ucrania a luchar de parte del régimen de Kiev, según el Ministerio de defensa ruso, proceden de Polonia, 1.831 personas, de Canadá llegaron 601 y 530 provienen de EEUU. (Sputnik)