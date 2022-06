Política de EEUU hacia Latinoamérica no funciona, según Moscú

Moscú, 18 jun (Prensa Latina) El director del departamento de América Latina de la Cancillería rusa, Alexander Schetinin, aseguró en entrevista publicada hoy que la Cumbre de las Américas demostró cuan desacertada es la política de Estados Unidos hacia esa región.

El funcionario señaló que la Doctrina Monroe (“América para los americanos”), que Washington intenta revivir, ya no funciona, en declaraciones a la agencia de noticias TASS en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (Spief).

Según el representante del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, los resultados prácticos de la cumbre demuestran que la discusión fue sobre temas muy específicos, no globales, lo cual no es una casualidad, porque tales temas, que solían tenerse en cuenta en las relaciones bilaterales, son imposibles de abordar ahora.

“Tenemos a China en la región, está Rusia, y hay otros países presentes. Y lo más importante, la Doctrina Monroe en la forma en que están tratando de revivirla ya no funciona. Y la Cumbre de las Américas lo demostró de manera clara”, subrayó.

Schetinin destacó que existen varios países latinoamericanos interesados en acercarse a los miembros del grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y subrayó su confianza en que la cooperación de Rusia con esas naciones continuará.

“¿En qué formato?, nos pondremos de acuerdo, en primer lugar, con nuestros socios en esa asociación, y con aquellos países que quieran estar más cerca del BRICS, incluso en lo que respecta a América Latina”, apuntó.

En otra parte de la entrevista, el responsable de América Latina en la Cancillería rusa consideró que las políticas implementadas por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, demostraron su eficacia en condiciones económicas difíciles.

“La economía venezolana ha demostrado en la práctica que es fuerte, que la política gubernamental llevada a cabo por el presidente Maduro en los últimos años en condiciones muy difíciles ha demostrado su eficacia, su eficiencia”, significó.

Resaltó que existen importantes tendencias positivas en la vida económica de Venezuela y deseó que se refuercen. “Trabajaremos con ellos en esta dirección, seguiremos cooperando como durante todos los años anteriores: en el plano político y, sobre todo, en el ámbito material, incluidos los recursos energéticos”, puntualizó.

En tal sentido, llamó la atención sobre la delegación de alto nivel de ese país que participó en Spief, liderada por su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, que mantuvo numerosos contactos con las contrapartes rusas.

Acerca de una posible visita del jefe de Estado de esa nación suramericana a Rusia, Schetinin indicó que un proyecto de ese tipo requiere un contenido práctico, por lo que las partes están trabajando en ello.

“El señor Maduro siempre es un invitado bienvenido en Rusia. La visita, por supuesto, hay que prepararla, llegar a acuerdos específicos, en los que estamos trabajando”, expresó.

Según el funcionario ruso, en la actualidad, en términos prácticos, el tema no está en discusión, pero esto no significa que no pueda ser discutido en algún futuro.