Stoltenberg cree que armas modernas darán a Kiev oportunidad de recuperar Donbás

Moscú, 19 jun (Sputnik).- Los suministros de armas modernas pueden dar a las Fuerzas Armadas de Ucrania la oportunidad de recuperar el control de Donbás, declaró el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en una entrevista con el periódico Bild am Sonntag.



Según el jefe de la Alianza, «con armas aún más modernas, aumenta la probabilidad» de que Ucrania pueda «desalojar» a las tropas rusas del territorio de Donbás.



Asimismo reiteró que la OTAN seguirá apoyando a Kiev pero no enviará sus militares a Ucrania ya que no forma parte del conflicto.



Stoltenberg no descartó la posibilidad de que el conflicto se prolongue durante años.



El pasado 24 de febrero Rusia lanzó una «operación militar especial» en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitaban ayuda frente al «genocidio» por parte de Kiev.



Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según el presidente ruso, Vladímir Putin, es «la desmilitarización y la desnazificación» de Ucrania.



Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica. (Sputnik)