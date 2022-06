El jefe de la Unión Africana apoya el llamado de Macron a no humillar a Rusia

París, 19 jun (Sputnik).- El presidente de Senegal y también jefe de la Unión Africana, Macky Sall, apoyó las palabras del presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien pidió no humillar a Rusia en el contexto de la situación en Ucrania.



A inicios de junio el mandatario galo declaró que «no se debe humillar a Rusia para que cuando cesen las hostilidades sea posible encontrar una salida por vía diplomática».



«El presidente Macron dice cosas muy sensatas. La historia le dará la razón», dijo Sall en una entrevista con el semanario francés Le Journal du Dimanche.



Un jefe de Estado, continuó, no debe guiarse «unicamente por las emociones», debe tener en cuenta las realidades.



Sall puso de relieve la necesidad de negociar con Moscú, en particular sobre los suministros de cereales y fertilizantes a África que quedaron interrumpidos por las sanciones impuestas a Rusia.



El presidente de Senegal en una reunión con su homólogo de Rusia, Vladímir Putin, el pasado 3 de junio, llamó a abolir las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea contra el Estado ruso que obstaculizan las exportaciones de cereales y fertilizantes. (Sputnik)