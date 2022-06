La política monetaria solo favorece a unos pocos

Columna Poliédrica

La devaluación que se ha venido dando favorece a ciertos grupos. El sector exportador, el turismo, los profesionales de trasnacionales, es decir, todos aquellos que reciben ingresos en dólares están felices; se trata de grupos que no tienen problema con el aumento de los precios, ya que tienen recursos suficientes para pagar el costo de los diferentes bienes y servicios.

La devaluación ha venido siendo solicitada por estos grupos, principalmente por los exportadores. Desde siempre a este sector solo le interesa sus necesidades y sus beneficios, lo que le acontezca a los otros miembros de la sociedad los tiene sin cuidado; sin embargo, cuando es al revés y tienen un contexto desfavorable, solicitan la ayuda del gobierno de turno y esgrimen el discurso de que se generará más desempleo sino los ayudan

El sector turismo la devaluación no les afecta como lo hizo la pandemia. Al cobrar en dólares, los empresarios vinculados al turismo tienen una ventaja por encima del resto de ciudadanos que reciben sus ingresos en dólares; lamentablemente, no existen ajustes o no se ven reflejados en los precios que le cobran a turistas nacionales, es decir, durante la pandemia siempre solicitaron la ayuda del gobierno y del turista nacional, ahora que están en franca recuperación: si te vi no me acuerdo.

Los profesionales que trabajan en transnacionales, por su parte, asumen una actitud indiferente ante la realidad nacional. Mientras están trabajando en estas empresas y tienen un ingreso muy superior a los demás mortales, se comportan como si vivieran en otro país; empero, cuando son despedidos, entonces vuelven a la llanura nacional y asumen una actitud, ahora sí, de crítica contra la sociedad costarricense.

La devaluación solo beneficia a los que tienen recursos. Las personas que no tienen donde caer muertos, ni tienen conocimiento de cómo funciona el tema, jamás podrán beneficiarse con la especulación que supone la variación en el tipo de cambio; no entienden nada en relación con qué son las reservas internacionales, qué es una intervención del Banco Central de Costa Rica, qué genera la falta de dólares en el mercado, en fin, lo único que saben es que los costos de bienes y servicios aumentaron porque el dólar subió.

Quienes tienen la información y el dinero pueden ganar ingentes sumas de dinero con la especulación cambiaria. Recuerdo haber visto al anterior Presidente del Banco Central manifestar que el tipo de cambio se iba mantener estable y casi una semana después comenzó a modificarse; en consecuencia, las personas que tenían la información pertinente o no le creyeron a ese señor, pudieron haber ganado mucho dinero por el diferencial cambiario que se ha dado desde aquel momento y hasta la fecha.

Desgraciadamente el detalle técnico pasa de largo para el gran público. El discurso económico o mejor dicho, la política monetaria del Banco Central de Costa Rica solo es conocida y entendida por muy pocos; aunque se divulgue en un noticiario cualquiera y aparezcan los “especialistas” de siempre con sus lugares comunes, la mayoría de la población costarricense permanece ajena a todos estos manejos monetarios.

Y mientras tanto…Saprissa y Alajuelense empataron su partido.

