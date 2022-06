Presidente electo colombiano Gustavo Petro invita a dialogar a sus opositores

Bogotá, 20 jun (Sputnik).- El presidente electo en Colombia, Gustavo Petro, invitó el domingo a sus opositores políticos a dialogar «cuando quieran» y prometió que no va utilizar el poder para destruir o perseguir.



«No vamos a utilizar el poder en función de destruir al oponente. La oposición, bajo los liderazgos que quieran, sea (expresidente Álvaro) Uribe, (candidato) Federico (Gutiérrez) o Rodolfo (Hernández, candidato en segunda vuelta), será siempre bienvenida en el Palacio de Nariño», dijo.



Petro dijo que el diálogo conjunto podrá llevar a un acuerdo nacional.



«En este gobierno que se inicia no habrá persecución política ni jurídica. Solo habrá respeto y diálogo. Es así como podremos construir lo que hace unos días llamamos el Gran Acuerdo Nacional, que ya se comenzó a construir entre 11 millones de colombianos y colombianas, pero que tiene que ser entre 50 millones», dijo Petro.



El recién electo presidente hizo una invitación a los votantes de Rodolfo Hernández a formar parte del cambio y a sentarse a dialogar.



«Los 10 millones de electores de Rodolfo Hernández son bienvenidos en este gobierno. Significa que Rodolfo Hernández puede dialogar con nosotros cuando quiera. Significa que no vamos a utilizar el poder en función de destruir al oponente. Significa que nos perdonamos, que la oposición, bajo los liderazgos que quiera (sea el de Uribe, el de Federico, el de Rodolfo o el de todos juntos) será siempre bienvenida en el Palacio de Nariño», insistió durante la intervención.



Petro, quien el 7 de agosto se convertirá en el primer presidente de izquierda del país, obtuvo el 50,44 por ciento de los votos, con el 100 por ciento de las mesas escrutadas, informó la Registraduría Nacional, que se encarga de organizar las elecciones.



Su rival, el centroderechista Rodolfo Hernández, logró un 47,31 por ciento. (Sputnik).