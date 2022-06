Deuda de Ecuador podría aumentar como consecuencia de las sanciones a Rusia

Quito, 20 jun (Sputnik).- Los efectos de las sanciones a Rusia y la paralización de las exportaciones de flores y del banano empujan a Ecuador a pedir más financiamiento al Fondo Monetario Internacional (FMI), y por lo tanto a una mayor dependencia de la política estadounidense.



El economista ecuatoriano Pablo Dávalos advirtió, en diálogo con la Agencia Sputnik, que las interrupciones en el comercio entre Ecuador y Rusia, a causa de las sanciones contra Moscú que impulsan EEUU y sus aliados por el conflicto en Ucrania, implican grandes consecuencias económicas para el país latinoamericano.



Incluso, el 11 de mayo el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso advirtió que varios sectores económicos de Ecuador perderán unos 1.200 millones de dólares debido a la crisis en Ucrania y las sanciones antirrusas.



«Todo está concatenado. Ecuador, a pesar de ser un país que está muy lejos de Rusia y de Ucrania, tiene que pagar las consecuencias de las sanciones que han adoptado EEUU y la UE (Unión Europea) en contra de Rusia (…) Una de las principales consecuencias de la sanciones a Rusia en Ecuador es el aumento de la deuda», afirmó Dávalos, rector del centro de estudios Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa de Ecuador y académico de la Universidad Nacional de Chimborazo.



El programa que mantiene Ecuador con el FMI contempla un financiamiento total de 6.500 millones de dólares, de los cuales ya se recibieron 4.800 millones, y los restantes 1.700 millones se recibirán en 2022.



«En este momento, el principal acreedor de Ecuador es el FMI, por lo que aumenta la deuda con EEUU y eso le hace más dependiente de Washington y de su agenda. El presidente ecuatoriano ya manifestó su adhesión y solidaridad al presidente de Ucrania, y además Lasso piensa en romper relaciones con Rusia, lo que significaría la perdida de millones de dólares en importaciones y el retiro de inversiones», advirtió Dávalos.



El Gobierno de EEUU determina la política de América Latina por medio de las deudas que mantienen los países con el FMI debido a que Washington tiene el mayor poder de veto dentro del organismo, explicó en febrero a la Agencia Sputnik el sociólogo colombiano Javier Calderón Castillo, investigador de la Universidad de Buenos Aires.



Numerosos países condenaron la operación militar que Moscú lanzó en Ucrania el 24 de febrero y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan infligirle a la economía rusa el mayor daño posible.



Por vez primera, las sanciones incluyen la desconexión parcial de Rusia del sistema Swift, la inmovilización de las reservas internacionales de su Banco Central y, en el caso de países como EEUU, Canadá, el Reino Unido y Australia, el embargo sobre la importación de petróleo ruso.



Swift (acrónimo inglés de Society for World Interbank Financial Telecommunication) es una plataforma que conecta a unas 11.000 instituciones financieras de más de 200 países y sirve de base del sistema financiero internacional.



Decenas de empresas anunciaron desde finales de febrero la decisión de suspender sus negocios en y con Rusia.



Según la base de datos Castellum.AI, Rusia es ahora el país más castigado por las sanciones, por delante de Irán, Siria y Corea del Norte.



Cómo podría aumentar la deuda



El aumento de la deuda se produce porque Ecuador, al ser una economía dolarizada, depende de la cantidad de los dólares de sus exportaciones para poder tener masa monetaria circulante en el país, explicó Dávalos.



«En el momento en que se interrumpen esos circuitos (de exportación) por las sanciones a Rusia, se ve afectada la cantidad de circulante (de dinero). En consecuencia, el país tiene que recurrir al endeudamiento externo para compensar esa falta provocada por estas sanciones, eso incrementa mucho más la deuda y tiene que estar pendiente de su riesgo país», agregó.



Señaló que el riesgo de que esto suceda es alto, porque Ecuador es un país «muy globalizado» ya que sus importaciones y exportaciones representan el 60 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI).



Flores y banano



Dávalos afirmó que Ecuador es una economía «muy abierta» y aseguró que Rusia es uno de los compradores «más importantes» de flores y banano del país latinoamericano



«En estos momentos, a causa de las sanciones, los exportadores de flores no pueden integrar sus cargamentos a Rusia y se queda sin recursos. Las exportaciones a flores a nivel anual son de 3.000 millones de dólares, y de hecho las exportaciones a Rusia son alrededor de 600 millones. Entonces, (las sanciones) interrumpen los circuitos comerciales, las cartas de crédito generadas por los bancos, la producción del país de las horticultoras, que de pronto se ven atascados no por el conflicto sino por las sanciones que se le imponen a Rusia», agregó.



El economista aseguró que esta situación repercute en el empleo y en la inversión del país; además, sostuvo que lo mismo está pasando con la producción de banano.



«Toma tiempo conseguir nuevos mercados y trabajadores. Hay una producción que se atasca, y como es de productos agrícolas, perecibles, por lo que el mercado finalmente se daña.



Empieza a existir desempleo producto de este conjunto de sanciones en contra de Rusia», afirmó.



El 19 de mayo se reportó que las exportaciones de banano de Ecuador a Rusia cayeron un 40 por ciento en marzo frente a enero debido al conflicto entre Moscú y Ucrania, además de los altos precios de fletes e insumos, dijo una asociación del sector al medio local Primicias.



Por su parte, Lasso dijo el 18 de mayo que la inflación mundial comienza a afectar a Ecuador, sobre todo por el costo de los insumos agrícolas, muchos de los cuales se importaban desde Rusia y Ucrania, que actualmente están en conflicto.



Rusia es el primer proveedor de fertilizantes del mercado ecuatoriano, con una participación del 38 por ciento.



Adicionalmente, la mayor parte del trigo que se utiliza para los cultivos de camarón proviene de Rusia y Ucrania, según datos de los acuicultores locales.



Además de banano y las flores, dos productos estrella que se vendían a Rusia y Ucrania, Ecuador comercializaba a los dos países café, productos de pesca, conservas de frutas y hortalizas, entre otros. (Sputnik)